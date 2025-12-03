إعلان

كيا EV5 الكهربائية تقترب من السوق المصري لأول مرة.. ماذا نعرف عنها؟

كتب : محمود أمين

12:45 م 03/12/2025
تستعد الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة كيا في مصر، للكشف عن مجموعة من الطرازات الكهربائية خلال شهر ديسمبر الجاري، ويتوقع أن يأتي طراز كيا EV5 في مقدمة السيارات المتوقع تقديمها.

تعد كيا EV5 من السيارات الكهربائية التي تم تطويرها لتعمل بمنظومةلدفع كهربائية، حيث يبلغ طول السيارة 4.61 متر مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2.75 متر، ومساحة داخلية مريحة تتسع لخمسة ركاب.

كما توفر السيارة سعة كبيرة لصندوق الأمتعة تتراوح بين 566 لتراً وتصل إلى 1650 لتراً عند طي المقاعد الخلفية، بالإضافة إلى 44 لتراً في الصندوق الأمامي.

وتعتمد السيارة على منظومة دفع كهربائية تضم محركاً بقوة 160 كيلووات / 218 حصان، يساعد على دفع السيارة إلى سرعة قصوى تبلغ 165 كيلومتراً في الساعة.

كيا EV5 مزودة ببطارية كبيرة سعة 81.4 كيلووات ساعة، تتيح للسيارة تحقيق مدى سير يصل إلى 530 كيلومتراً بالشحنة الواحدة وفق ظروف التشغيل المثالية، ما يجعلها مناسبة للاستخدام داخل المدن وخارجها، بينما تسجل زمن تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 8.4 ثانية.

توفر EV5 مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة القيادة، بينها فرامل من نوع قرصي مع نظام فرامل إلكترونية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة ADAS في بعض الفئات والتي تشمل رصد النقطة العمياء، كاميرات محيطية 360 درجة، حساسات ركن أمامية وخلفية، نظام الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ.

كيا EV5 الكهربائية

