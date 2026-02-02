F2M الأمريكية تكشف عن السيارة الأكثر مبيعًا بمصر في 2025

كايي تبدأ التجميع في مصر.. تعرف على طرازاتها وأسعارها المتوفرة محليًا

سلطت وكالة "فوكاس تو موف" Focus2Move الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات عالميًا، في تقرير لها، عن حركة البيع والشراء بالسوق المصري خلال عام 2025 الماضي.

وبينت الوكالة الأمريكية أن مبيعات السيارات خلال العام المنقضي شهدت طفرة كبيرة، إذ ارتفعت المبيعات الإجمالية بنسبة 53.4% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات المحلية وارتفاع معدلات القدرة الشرائية لدى الأفراد.

وفي تقريرها سلطت الوكالة التي تستند إلى بيانات GAD العالمية لإحصائيات السيارات، عن سيارة الركوب "الملاكي" الأكثر مبيعًا في مصر خلال الأشهر الإثنى عشر من 2025 وهي نيسان صني.

احتلت نيسان صني سيدان العائلية الصغيرة المجمعة بمصانع الشركة اليابانية في مصر قائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا بمعدل نمو بلغ 79.3% مقارنة بعام 2024، لتتسيد بذلك قائمة سيارات الركوب "الملاكي" الأكثر مبيعًا بالسوق المصري.

تتوفر نيسان صني موديل 2026 في مصر بأربعة فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 645.000 جنيه للفئة المزودة بناقل حركة يدوي، و690.000 جنيه للفئة الأولى أوتوماتيك، والفئة الثانية بـ745.000 جنيه، و795.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تقدم نيسان صني بطول 4.425 مم، عرض 1.695 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.600 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 490 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

تعتمد سيارة نيسان الصغيرة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان.

تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

تقدم نيسان صني بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD ، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

مقصورة صني مزودة بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا – بلوتوث، تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات للمقعد الخلفي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر