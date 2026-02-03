إعلان

بولندا تعلن التأهب الجوي بذريعة نشاط جوي روسي يستهدف أوكرانيا

كتب : مصراوي

08:29 ص 03/02/2026

مقاتلات بولندية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أقلعت مقاتلات بولندية لمراقبة الأجواء تحسبا لـ"نشاط جوي روسي" في أوكرانيا.

أفادت القيادة العملياتية في القوات المسلحة البولندية عبر حسابها في منصة "إكس"، أنه نظرا لنشاط الطيران بعيد المدى الروسي الذي ينفذ ضربات على أراضي أوكرانيا، بدأت عمليات الطيران الحربي في المجال الجوي البولندي.

أضافت في البيان: "وفقا للإجراءات المعمول بها، قامت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية بتفعيل القوى والوسائل اللازمة المتاحة تحت تصرفها، حيث تم إقلاع مقاتلات وطائرة إنذار مبكر، كما وصلت أنظمة الدفاع الجوي الأرضي والاستطلاع الراداري إلى حالة الاستعداد".

وقالت القيادة العملياتية، إن هذه الإجراءات ذات طبيعة وقائية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي وحمايته، خاصة في المناطق المجاورة للمناطق المعرضة للخطر.

وتالعت: "تتابع القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية الوضع الحالي، بينما تبقى القوى والوسائل التابعة لها في حالة استعداد للرد الفوري"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقاتلات بولندية بولندا تعلن التأهب الجوي أوكرانيا نشاط جوي روسي يستهدف أوكرانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ساعات من رحيل الأم… الابن يلحق بها في حادث مأساوي على طريق أسيوط الصحراوي
أخبار المحافظات

بعد ساعات من رحيل الأم… الابن يلحق بها في حادث مأساوي على طريق أسيوط الصحراوي
هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الطماطم- مفاجأة
نصائح طبية

هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الطماطم- مفاجأة

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
زووم

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
بينها الأهلي ضد البنك.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها الأهلي ضد البنك.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027