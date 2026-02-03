بولندا تعلن التأهب الجوي بذريعة نشاط جوي روسي يستهدف أوكرانيا



وكالات

أقلعت مقاتلات بولندية لمراقبة الأجواء تحسبا لـ"نشاط جوي روسي" في أوكرانيا.

أفادت القيادة العملياتية في القوات المسلحة البولندية عبر حسابها في منصة "إكس"، أنه نظرا لنشاط الطيران بعيد المدى الروسي الذي ينفذ ضربات على أراضي أوكرانيا، بدأت عمليات الطيران الحربي في المجال الجوي البولندي.

أضافت في البيان: "وفقا للإجراءات المعمول بها، قامت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية بتفعيل القوى والوسائل اللازمة المتاحة تحت تصرفها، حيث تم إقلاع مقاتلات وطائرة إنذار مبكر، كما وصلت أنظمة الدفاع الجوي الأرضي والاستطلاع الراداري إلى حالة الاستعداد".

وقالت القيادة العملياتية، إن هذه الإجراءات ذات طبيعة وقائية وتهدف إلى تأمين المجال الجوي وحمايته، خاصة في المناطق المجاورة للمناطق المعرضة للخطر.

وتالعت: "تتابع القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية الوضع الحالي، بينما تبقى القوى والوسائل التابعة لها في حالة استعداد للرد الفوري"، وفقا لروسيا اليوم.