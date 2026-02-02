إعلان

نيسان العالمية تعلن تعيين محمد عبد الصمد عضوًا منتدبًا لأفريقيا

كتب - محمد جمال:

04:22 م 02/02/2026

محمد عبد الصمد - العضو المنتدب لنيسان أفريقيا

أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية عن تعيين المهندس محمد عبد الصمد عضوًا منتدبًا لنيسان أفريقيا، على أن يبدأ مهام منصبه الجديد اعتبارًا من الأول من فبراير، حيث سيتولى قيادة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية للشركة بمختلف أسواق القارة.

ويأتي قرار تعيين عبد الصمد ضمن استراتيجية نيسان الرامية إلى تعزيز هيكلها التنظيمي بقيادات تتمتع بالكفاءة والقدرة على تحقيق النمو المستدام ودعم تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية على نطاق واسع.

وتستهدف نيسان خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها الإقليمي، مع التركيز بشكل خاص على السوق المصري، الذي تسعى الشركة لترسيخ مكانتها فيه باعتباره السوق رقم واحد، بما يدعم استقرار عملياتها ويعزز فرص النمو طويل الأمد في مختلف الأسواق.

ويعد تعيين عبد الصمد تتويجًا لمسيرة مهنية طويلة داخل نيسان، بدأت بانضمامه للشركة في سبتمبر 2012 بفرعها نيسان الشرق الأوسط، قبل أن يتدرج في عدد من الأدوار القيادية في كل من نيسان مصر ونيسان الشرق الأوسط، وصولًا لمنصب رئيس القسم الهندسي وتطوير خدمات ما بعد البيع على المستوى العالمي في ديسمبر 2020.

وتولى العضو المنتدب الجديد لنيسان أفريقيًا في 2021 منصب مدير عام خدمات ما بعد البيع لشركة نيسان العالمية، تلاه منصبه الأخير كالعضو المنتدب لنيسان مصر، بما يعكس مسارًا تصاعديًا جمع بين الخبرة الإقليمية والرؤية العالمية.

وشغل المهندس محمد عبد الصمد منصب العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، الشركة العالمية الوحيدة التي تملك مصنعها بنسبة 100% في سوق السيارات المصري، منذ 1 أبريل 2023، حيث قاد خلال هذه الفترة العمليات التجارية والخدمات، وأشرف على تطوير خدمات ما بعد البيع والتسويق، وتحسين جودة العمليات في السوق المصري، وهو ما أسهم في تعزيز أداء المنظومة التشغيلية وتجربة العملاء.

وبتوليه منصب العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، يتقدم عبد الصمد لقيادة الأنشطة التجارية بالمنطقة مستندًا إلى خبرة ممتدة عبر ما يزيد على عقد داخل نيسان، وأكثر من عقدين داخل صناعة السيارات، في خطوة تؤكد التزام الشركة بتطوير كوادرها القيادية وتعظيم أثرها التشغيلي والتجاري في الأسواق الأفريقية

صناعة السيارات محمد عبد الصمد سيارات نيسان أسعار السيارات

