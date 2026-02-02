إعلان

طرح كوبرا فورمينتور Facelift رسميًا في مصر.. أسعار ومواصفات

كتب : مصراوي

09:13 م 02/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    كوبرا فورمينتور Facelift الجديدة
  • عرض 10 صورة
    كوبرا فورمينتور Facelift الجديدة
  • عرض 10 صورة
    كوبرا فورمينتور Facelift الجديدة
  • عرض 10 صورة
    كوبرا فورمينتور Facelift الجديدة
  • عرض 10 صورة
    كوبرا فورمينتور Facelift الجديدة
  • عرض 10 صورة
    كوبرا فورمينتور Facelift الجديدة
  • عرض 10 صورة
    كوبرا فورمينتور Facelift الجديدة
  • عرض 10 صورة
    كوبرا فورمينتور Facelift الجديدة
  • عرض 10 صورة
    كوبرا فورمينتور Facelift الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تغطية - محمد جمال:

طرحت شركة كيان إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة "كوبرا" Cupra التجارية في مصر، نسخة الفيس ليفت من السيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026، التي تنتمي لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتتوفر سيارة كوبرا الجديدة بحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الإسبانية، بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و849 ألف جنيه.

تعتمد كوبرا فورمينتور الجديدة على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 150 حصان، وعزم 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DSG مكون من 7 سرعات.

حصلت نسخة الفيس ليفت على تحديثات تصميمة خارجية عديدة أبرزها الواجهة الأمامية LED ثلاثية العناصر ذات الشكل المثلث، والتي تعكس هوية كوبرا الرياضية الحديثة، كما تم تحديث المصابيح الخلفية LED بتقنية ثلاثية الأبعاد، مع شريط إضاءة ممتد يتوسطه شعار كوبرا المضيء لأول مرة، إلى جانب إعادة تصميم المصدات والجنوط الرياضية.

كما وصلت التحديثات للمقصورة الداخلية لتقديم بتصميم أكثر جرأة، وجاءت مزودة بشاشة لمس مركزية جديدة مقاس 12.9 بوصة، تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto. كما أصبحت مفاتيح التحكم بالحرارة ومستوى الصوت أسفل الشاشة مضاءة لسهولة الاستخدام.

ومن أبرز التحدثيات، زودت كوبرا فورمينتور نسخة الفيس ليفت بنظام صوتي Sennheiser عبر 12 مكبر صوت، ليمنح تجربة صوتية أكثر نقاءً. كما اعتمدت كوبرا على استخدام مواد معاد تدويرها داخل المقصورة، حيث صُنعت المقاعد الرياضية المنحنية من ألياف دقيقة معاد تدويرها بنسبة تصل إلى 73%.

زودت كوبرا فورمينتور بمجموعة متكاملة من أنظمة الأمان، أبرزها 7 وسائد هوائية، ومنظومة الفرامل الكاملة والتي تشمل ABS، EBD، ESC، مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية تدعم نظام الركن الذاتي.

أسعار السيارات سيارات كوبرا سيارات 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
أخبار مصر

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
زووم

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
"اتحبست في المطار".. كهربا يكشف كواليس صادمة عن أزمته مع القادسية الكويتي
رياضة محلية

"اتحبست في المطار".. كهربا يكشف كواليس صادمة عن أزمته مع القادسية الكويتي
"خلعت الحجاب واتجهت للتمثيل".. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل
زووم

"خلعت الحجاب واتجهت للتمثيل".. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل
نشرة منتصف الليل| الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان.. وفرص عمل جديدة بمحطة
أخبار مصر

نشرة منتصف الليل| الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان.. وفرص عمل جديدة بمحطة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027