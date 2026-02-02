طرح كوبرا فورمينتور Facelift رسميًا في مصر.. أسعار ومواصفات

بعد تخفيض 100 ألف جنيه.. رينو داستر تدخل مواجهة مباشرة مع بايك X55

تغطية - محمد جمال:

طرحت شركة كيان إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة "كوبرا" Cupra التجارية في مصر، نسخة الفيس ليفت من السيارة كوبرا فورمينتور موديل 2026، التي تنتمي لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتتوفر سيارة كوبرا الجديدة بحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الإسبانية، بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و849 ألف جنيه.

تعتمد كوبرا فورمينتور الجديدة على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 150 حصان، وعزم 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DSG مكون من 7 سرعات.

حصلت نسخة الفيس ليفت على تحديثات تصميمة خارجية عديدة أبرزها الواجهة الأمامية LED ثلاثية العناصر ذات الشكل المثلث، والتي تعكس هوية كوبرا الرياضية الحديثة، كما تم تحديث المصابيح الخلفية LED بتقنية ثلاثية الأبعاد، مع شريط إضاءة ممتد يتوسطه شعار كوبرا المضيء لأول مرة، إلى جانب إعادة تصميم المصدات والجنوط الرياضية.

كما وصلت التحديثات للمقصورة الداخلية لتقديم بتصميم أكثر جرأة، وجاءت مزودة بشاشة لمس مركزية جديدة مقاس 12.9 بوصة، تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto. كما أصبحت مفاتيح التحكم بالحرارة ومستوى الصوت أسفل الشاشة مضاءة لسهولة الاستخدام.

ومن أبرز التحدثيات، زودت كوبرا فورمينتور نسخة الفيس ليفت بنظام صوتي Sennheiser عبر 12 مكبر صوت، ليمنح تجربة صوتية أكثر نقاءً. كما اعتمدت كوبرا على استخدام مواد معاد تدويرها داخل المقصورة، حيث صُنعت المقاعد الرياضية المنحنية من ألياف دقيقة معاد تدويرها بنسبة تصل إلى 73%.

زودت كوبرا فورمينتور بمجموعة متكاملة من أنظمة الأمان، أبرزها 7 وسائد هوائية، ومنظومة الفرامل الكاملة والتي تشمل ABS، EBD، ESC، مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية تدعم نظام الركن الذاتي.