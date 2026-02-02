إعلان

26 شركة سيارات تشارك في معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026"

كتب : مصراوي

03:04 م 02/02/2026

أرشيفية

أعلنت إدارة معرض مصر الدولي للسيارات "أوتومورو 2026"، عن القائمة النهائية للشركات العارضة، والتي تضم 26 شركة سيارات، بالإضافة إلى شركة "شل للزيوت"، وشركة "درايف فاينانس - Drive Finance" الذراع التمويلي الرسمي للمعرض، والهيئة العامة للتنمية الصناعية وبنك القاهرة.

وتنطلق فعاليات معرض "أوتومورو" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في 5 فبراير ويستمر على مدار أربعة أيام، وذلك تحت رعاية وزارة الصناعة المصرية، وذلك بعد موافقة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.

وفيما يلي القائمة الكاملة لشركات السيارات المتواجدة في نسخة 2026 من أوتومورو:

-آرك فوكس ARCFOX شركة ألكان أوتو للتجارة والصناعة

-بايك BAIC شركة ألكان أوتو للتجارة و الصناعة

-شانجان CHANGAN الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر

-شيري CHERY الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر

-ستروين CITROËN مجموعة قصراوي

-ديبال DEEPAL الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل - غبور مصر

ـ دونج فينج DONGFENG شركة إس إن أوتوموتيف للتوكيلات التجارية

-إكسيد EXEED شركة الجيزة الوطنية للسيارات

-فورثينج FORTHING شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات

-فيات FIAT شركة داينامكس للتوزيع

-جي أيه سي GAC شركة جميل موتورز

-چيلي GEELY مجموعة أبو غالى أوتوموتيف

-هاڤال HAVAL شركة هرم للنقل والتجارة - غبور مصر

-هيونداي HYUNDAI الشركة الدولية للتجارة و التسويق و التوكيلات التجارية - إيتامكو

-چاك JAC مجموعة قصراوي

-چيتور JETOUR مجموعة قصراوي

-كي جي إم KGM شركة عربيات إيجيبت

-كايي KAIYI شركة أي أف جي للسيارات

-لي أوتو LI AUTO جي بي أوتو

-إم هيرو MHERO شركة إس إن أوتوموتيف للتوكيلات التجارية

-نيسان NISSAN شركة نيسان مصر

-رييل ديل Real Deal شركة رييل ديل للمحتوى الإليكتروني

-سوإيست SOUEAST شركة مان إيست

-سوزوكي SUZUKI شركة مودرن موتورز «مجموعة سعودي للسيارات»

-ڤويا VOYAH شركة إس إن أوتوموتيف للتوكيلات التجارية

-زيكر ZEEKR الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM

