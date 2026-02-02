ميتسوبيشي تطلق الإصدار الأسود الخاص من ASX وأوتلاندر بالأسواق

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن إطلاق الإصدار الخاص Black من طرازيها ASX وOutlander، والذي يتمتع بمظهر مهيب وباقة من التجهيزات الواسعة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الإصدار الخاص Black الجديد يمنح السيارتين مظهرا شرسا؛ حيث يعتمد الموديلان على لمسات داكنة تشمل عجلات معدنية مطلية باللون الأسود، مع إتاحة خيار الطلاء ثنائي اللون الذي يجمع بين هيكل أسود وسقف بلون مختلف.

الإصدار ASX Black

ويتوفر الطراز ميتسوبيشي ASX Black حصريا بنظام دفع هجين، كما يعتمد على عجلات ألومنيوم قياس 18 بوصة، مع عناصر خارجية سوداء ونوافذ خلفية معتمة.

وتشمل خيارات الطلاء لون Aurora Red Metallic، إلى جانب Onyx Black Metallic، وكذلكOnyx Black Metallic مع سقف فضي.

وعلى صعيد التجهيزات، يشتمل الطراز الخاص على نظام تدفئة للمقاعد، ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع دعم ربط الهواتف الذكية.

الإصدار Outlander Black

أما الإصدار Outlander Black فيتميز بعجلات ألومنيوم سوداء قياس 20 بوصة، إلى جانب عناصر خارجية باللونين الأسود والأنثراسيت.

ويجمع هذا الإصدار بين فئة التجهيز الأعلى Diamant Top وحزمة Luxury، فيما تأتي المقصورة الداخلية بمقاعد جلدية سوداء مع خياطة زخرفية فضية.

ويعتمد الطراز على نظام دفع هجين(Plug-in) بقوة 225 كيلووات/306 حصان، مع مدى قيادة كهربائي يتجاوز 80 كلم.

ويتوفر الطراز Outlander Black بنظام الدفع الرباعي الذكي Super All Wheel Control (S-AWC) المصمم لتعزيز الثبات والتحكم، بما في ذلك على الطرق غير الممهدة.