إعلان

نحو 30 مليار دولار.. زيارة أردوغان لـ السعودية تهدف لمضاعفة التبادل التجاري

كتب : مصراوي

08:33 ص 03/02/2026

رجب طيب اردوغان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووفد كبير من رجال الأعمال الأتراك السعودية اليوم، في مؤشر قوي على رغبة البلدين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة.

وبحسب ما نقل الإعلام الرسمي التركي عن هاشم سونجو، رئيس مجلس الأعمال التركي السعودي، فإن الهدف الرئيسي للزيارة يتمثل في التوصل إلى اتفاقيات جديدة، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وأوضح سونجو، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تجاوز 8 مليارات دولار، مع التأكيد على أن الطموح المشترك هو رفع هذا الحجم إلى 30 مليار دولار على المدى البعيد. وأشار إلى أن أهداف رؤية السعودية 2030" تتوافق إلى حد كبير مع قدرات تركيا في مجالات الصناعة والتصنيع والهندسة والتكنولوجيا، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون.

ولتحقيق هذه القفزة، شدد رئيس المجلس على ضرورة تجاوز المفهوم التقليدي للتجارة، والتحول نحو نموذج يرتكز على زيادة الاستثمارات المشتركة، والإنتاج المحلي والتعاون القائم على المشاريع، معتبرا أن تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعات الأعمال هو حجر الزاوية في هذه العملية.

كما أبرز سونغو الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات مثل الطاقة، والبنية التحتية، والإنشاءات، والصناعات الدفاعية، والصحة، والسياحة، والتحول الرقمي.

وأكد أن المشاريع الضخمة السعودية مثل "نيوم والقدية والبحر الأحمر والعلا" تُتيح فرصاً كبيرة للشركات التركية، حيث توفر أساسا متينا للشراكات التي تستفيد من البنية التحتية القوية لتركيا.

واختتم بأن هذه الزيارة تتيح مزايا كبيرة ليس فقط لتعزيز العلاقات القائمة، بل أيضا لتمهيد الطريق لمشاريع استثمارية جديدة وملموسة، معربا عن اعتقاده أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستصل إلى حال أكثر توازنا واستدامة مع تعزيز الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

رجب طيب اردوغان زيارة أردوغان إلى السعودية تركيا السعودية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
زووم

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
"خلعت الحجاب واتجهت للتمثيل".. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل
زووم

"خلعت الحجاب واتجهت للتمثيل".. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل
الأرصاد: رياح ورمال وأتربة على مناطق محدودة من جنوب البلاد
أخبار مصر

الأرصاد: رياح ورمال وأتربة على مناطق محدودة من جنوب البلاد
بينها الأهلي ضد البنك.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها الأهلي ضد البنك.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027