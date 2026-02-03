إعلان

الأرصاد: رياح ورمال وأتربة على مناطق محدودة من جنوب البلاد


كتب- محمد فتحي:

08:45 ص 03/02/2026

رياح وأتربة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية‏، اليوم الثلاثاء، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط الأمطار هناك.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية على باقي الأنحاء، إذ تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مع تقدم ساعات النهار.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق محدودة من جنوب البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر.

