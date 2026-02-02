بعد تخفيض 100 ألف جنيه.. رينو داستر تدخل مواجهة مباشرة مع بايك X55

كايي تبدأ التجميع في مصر.. تعرف على طرازاتها وأسعارها المتوفرة محليًا

أعلنت شركة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، تخفيض أسعار رينو داستر الجديدة بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه مع انطلاق شهر فبراير الجاري.

ومع تخفيض أسعار داستر 2026 بقيمة 100 ألف جنيه، أصبحت في منافسة مباشرة مع بايك X55، حيث أصبح الفارق بينهما 50 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بينهما:

أداء محرك بايك X55 ورينو داستر

تعتمد بايك X55 موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تربو ينتج قوة قدرها 185 حصان واقصى عزم للدوران 305 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة مكون من 7 سرعات.

جاءت رينو داستر الجديدة بمحرك تربو سعة 1.3 لتر، بقوة 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر، مدعوم بناقل حركة Dual Clutch Wet من 6 سرعات.

مساحات وأبعاد بايك X55 ورينو داستر

يبلغ طول بايك X55 الجديدة حوالي 4.620 مم وعرضها الإجمالي 1.886 مم وارتفاعها الكلي 1.680 مم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.735 مم؛ وسعة خزان الوقود 53 لتر.

تأتي رينو داستر موديل 2026 بأبعاد مميزة، حيث يبلغ طولها الإجمالي 4343 مم، وعرضها 2069 مم، وارتفاعها 1661 مم، وقاعدة عجلات تبلغ 2657 مم، مع خلوص أرضي يصل إلى 217 ملم.

السلامة والأمان داخل بايك X55 ورينو داستر

تم تعزيز بايك X55 الجديدة بعددا من وسائل الأمان والسلامة في مقدمتها أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة والتي تتضمن وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، ومساعد فرامل إلكتروني EBA، وفرامل يد كهربائية EPB، وخاصية التعليق التلقائي Auto Hold، وثبات إلكتروني ESP، ونظام مساعد عند صعود المرتفعات HAC، ونظام مساعد عند نزول المنحدرات HDC، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، وإنذار ضد السرقة، ومانع تشغل المحرك ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية، ونظام تنبيه من الإرهاق أثناء القيادة، نظام أولوية الفرامل BOS، ونظام تنبيه حزام الأمان للسائق والراكب الأمامي، وكاميرا خلفية.

حرصت رينو على تضمين أعلى معايير الأمان في داستر 2026 وفي مقدمتها 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ومساعد الصعود على المرتفعات (Hill Start Assist)، ونظام كشف النقاط العمياء (Blind Spot Warning)، وكاميرا محيطية 360 درجة (في الفئة الأعلى)

أسعار وفئات في بايك X55 ورينو داستر

تقدم بايك X55 الجديدة بحسب الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تبدأ من مليون و100 ألف جنيه للفئة High line، والفئة Top line بات سعرها الجديد مليون و200 ألف جنيه، فيما الفئة Premium الأعلى تجهيزًا بمليون و315 آلاف جنيه.

تتوفر رينو داستر في السوق المصري بعد التخفيض بثلاث فئات تبدأ من مليون 50 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 150 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 240 ألف جنيه للفئة للثالثة.

