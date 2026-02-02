إعلان

فولكس فاجن تطلق أقوى نسخة من Golf GTI بسعر يعادل ثلاثة ملايين جنيه.. صور

كتب : مصراوي

02:22 م 02/02/2026
    النسخة الاحتفالية من فولكس فاجن Golf GTI
    النسخة الاحتفالية من فولكس فاجن Golf GTI
    النسخة الاحتفالية من فولكس فاجن Golf GTI
    النسخة الاحتفالية من فولكس فاجن Golf GTI
    النسخة الاحتفالية من فولكس فاجن Golf GTI
    النسخة الاحتفالية من فولكس فاجن Golf GTI
    النسخة الاحتفالية من فولكس فاجن Golf GTI
    Golf_9
    النسخة الاحتفالية من فولكس فاجن Golf GTI
    النسخة الاحتفالية من فولكس فاجن Golf GTI
    النسخة الاحتفالية من فولكس فاجن Golf GTI
    النسخة الاحتفالية من فولكس فاجن Golf GTI
    النسخة الاحتفالية من فولكس فاجن Golf GTI
    النسخة الاحتفالية من فولكس فاجن Golf GTI
    النسخة الاحتفالية من فولكس فاجن Golf GTI

فولفسبورج - (د ب أ):

أعلنت شركة فولكس فاجن عن إطلاق الإصدار الخاص Edition 50، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لأيقونتها Golf GTI الرياضية، والذي ينطلق بقوة 239 كيلووات/325 حصان، مما يجعله أقوى موديلاتها حتى الآن.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الإصدار الخاص Edition 50 ينطلق من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 5.3 ثانية، في حين تصل سرعته القصوى إلى 270 كلم/س.

ترقية في الشاسيه

كما حصل هذا الإصدار الخاص على ترقية في الشاسيه تتمثل في نوابض ومُخمّدات أكثر صلابة، مما يخفض ارتفاع السيارة بمقدار 15 ملليمترا.

ومن يختار باقة الأداء، يوفر 30 كجم بفضل العجلات الجديدة ونظام العادم المصنوع من التيتانيوم، بالإضافة إلى إطارات مُحسّنة خصيصا لحلبات السباق.

ويتوفر الإصدار الخاص Edition 50 من السيارة Golf GTI الرياضية نظير سعر يبدأ من 54 ألف و540 يورو (ثلاثة ملايين جنيه مصري) تقريبًا.

صناعة السيارات أسعار السيارات فولكس فاجن فولكس فاجن جولف

