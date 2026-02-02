كايي تبدأ التجميع في مصر.. تعرف على طرازاتها وأسعارها المتوفرة محليًا

بعد تخفيض 100 ألف جنيه.. رينو داستر تدخل مواجهة مباشرة مع بايك X55

F2M الأمريكية تكشف عن السيارة الأكثر مبيعًا بمصر في 2025

فولفسبورج - (د ب أ):

أعلنت شركة فولكس فاجن عن إطلاق الإصدار الخاص Edition 50، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لأيقونتها Golf GTI الرياضية، والذي ينطلق بقوة 239 كيلووات/325 حصان، مما يجعله أقوى موديلاتها حتى الآن.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الإصدار الخاص Edition 50 ينطلق من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 5.3 ثانية، في حين تصل سرعته القصوى إلى 270 كلم/س.

ترقية في الشاسيه

كما حصل هذا الإصدار الخاص على ترقية في الشاسيه تتمثل في نوابض ومُخمّدات أكثر صلابة، مما يخفض ارتفاع السيارة بمقدار 15 ملليمترا.

ومن يختار باقة الأداء، يوفر 30 كجم بفضل العجلات الجديدة ونظام العادم المصنوع من التيتانيوم، بالإضافة إلى إطارات مُحسّنة خصيصا لحلبات السباق.

ويتوفر الإصدار الخاص Edition 50 من السيارة Golf GTI الرياضية نظير سعر يبدأ من 54 ألف و540 يورو (ثلاثة ملايين جنيه مصري) تقريبًا.