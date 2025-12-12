حجم إنتاج ومبيعات السيارات في الصين يتجاوز 31 مليونا في 11 شهرا

بكين - (د ب أ):

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن صناعة السيارات الصينية حافظت على زخم نمو قوي، حيث تجاوز حجم إنتاج ومبيعات السيارات 31 مليون وحدة خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري.

وخلال فترة يناير ونوفمبر الماضيين، ارتفع إنتاج السيارات في الصين بنسبة 9ر11% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 23ر31 مليون سيارة، بينما بلغت مبيعات السيارات قرارة 13ر31 مليون وحدة، بزيادة قدرها 4ر11% على أساس سنوي، وفقا لبيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، والتي أوردتها اليوم الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وفي نوفمبر فقط، وصل حجم إنتاج ومبيعات السيارات في الصين إلى 532ر3 مليون وحدة، و429ر3 مليون وحدة على التوالي، في استمرار لاتجاه نمو قوي.

وأظهرت البيانات أيضا أنه خلال الفترة المذكورة، بلغ إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين 907ر14 مليون وحدة، و78ر14 مليون وحدة على الترتيب، بزيادة 4ر31% و2ر31% على أساس سنوي على التوالي.

وبلغ إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في نوفمبر الماضي 88ر1 مليون وحدة، و823ر1 مليون وحدة على الترتيب.

ونقلت شينخوا عن تشن شي هوا، المسؤول بالجمعية، إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم إنتاج ومبيعات السيارات في الصين لعام 2025 بأكمله إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعا بالتأثيرات المشتركة للإجراءات السياساتية وتحسن الطلب المحلي والمرونة القوية للتجارة الخارجية.

وأضاف المسؤول أن صادرات السيارات الصينية ارتفعت بنسبة 7ر18%على أساس سنوي لتصل إلى 343ر6 مليون وحدة خلال الشهور الأشهر الـ11 الأولى من 2025، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يتجاوز إجمالي صادرات السيارات في البلاد لعام 2025 بأكمله 7 ملايين وحدة.