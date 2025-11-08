بقوة تتجاوز 1200 حصان.. هل نرى أسرع سيارة كهربائية صينية في مصر قريبًا؟

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع كبير بأسعار السيارات الزيرو الأمر الذي نتج عنه تأثر سوق المستعمل، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل للحصول على سيارة حديثة بأسعار متوسطة.

التنافس والطروحات الجديدة لشركات السيارات بمصر خلال الآونة الأخيرة، نتج عنها انخفاض أسعار السيارات بسوق المستعمل خلال الفترة الحالية بصورة ملحوظة مقارنة بالشهور الماضية.

ويضم التقرير التالي أسعار أبرز 6 سيارات مستعملة "أتوماتيك" في السوق المحلي، يبحث عنها العديد من المقبلين على الشراء بسبب تراجع أسعارهم وتبدأ أسعارها من 220 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا

تقدم هيونداي فيرنا خياراً بين الأداء والاعتمادية، وتعتبر خيارًا جيداً لأولئك الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وعملية.

تباع هيونداي فيرنا موديل 2010 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 220 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

تويوتا كورولا

تعتبر تويوتا كورولا واحدة من أكثر السيارات شعبية في مصر، وتتميز بموثوقيتها واقتصادها في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تصميمها العصري.

تباع تويوتا كورولا موديل 2010 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 525 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

شيفروليه أفيو

توفر شيفروليه أفيو مزيجًا من القيمة والأداء، وتعتبر خيارًا ممتازًا للأفراد الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وموثوقة.

تباع شيفروليه أفيو موديل 2019 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 430 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

لادا جرانتا

تباع لادا جرانتا موديل 2020 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 300 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

شيري أريزو 5

تباع شيري أريزو 5 موديل 2020 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 440 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

شيري تيجو 3

تعرض شيري تيجو 3 موديل 2020 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 560 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

بروتون ساجا

تعرض بروتون ساجا موديل 2019 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 400 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

