سوق المستعمل.. سيارة إيطالية بسعر يبدأ من 90 ألف جنيه

يبحث العديد من زبائن سوق السيارات، عن سيارة مستعملة توفر لهم وسيلة تنقل مناسبة، على أن تكون بأسعار معقولة وتنتمي لعلامة تجارية موثوقة.

ومن بين الخيارات التي تلقى إقبال كبير، سيارة "فيات أونو"، الهاتشباك الإيطالية الصغيرة التي تتميز بتكلفتها المنخفضة وسهولة صيانتها.

ويبلغ متوسط سعر أونو المستعملة موديلات من (1991 - 20005) بين 90 إلى 130 ألف جنيه، ويحدد السعر النهائي وفقًا للحالة الفنية والموديل وسنة الصنع.

يذكر أن الأسعار تختلف من سيارة لأخرى حسب حالة المحرك والهيكل ومستوى الكماليات.

تتوفر السيارة محلياً بخيارين من المحركات الأول سعة 1000 سي سي بقوة 45 حصان، 1100 سي سي بقوة 55 حصان.

السيارة، تتميز بتصميم عملي واقتصادي، تعتمد على ناقل حركة يدوي وتتوفر في بعض الطرازات بمكيف هواء، كما تتميز السيارة بتوافر قطع غيارها وسهولة صيانتها، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا للسائقين الجدد أو الباحثين عن سيارة صغيرة توفر لهم وسيلة تنقل مناسبة.

