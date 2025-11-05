بسبب خلل قاتل| تويوتا تستدعي أكثير من مليون سيارة موديلات حتى 2026

طوكيو - (د ب ا):

استدعت شركة تويوتا اليابانية 1.02 مليون سيارة، وفقا لإشعار أصدرته الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تويوتا ستستدعي سيارات من طرازات عام 2022 إلى 2026 المزودة بنظام مراقبة الرؤية البانورامية.

وجاء في الاشعار أن خطأ بالبرنامج ربما تسبب في عطل بالكاميرا الخلفية أو عرض شاشة فارغة عند الرجوع بالسيارة.

وأضاف الاشعار أن إخفاق الكاميرا الخلفية في عرض الصورة يقلص من رؤية السائق للخلف مما يزيد من خطورة وقوع حوادث.