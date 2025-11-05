إعلان

بسبب خلل قاتل| تويوتا تستدعي أكثير من مليون سيارة موديلات حتى 2026

كتب : مصراوي

01:16 م 05/11/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طوكيو - (د ب ا):

استدعت شركة تويوتا اليابانية 1.02 مليون سيارة، وفقا لإشعار أصدرته الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تويوتا ستستدعي سيارات من طرازات عام 2022 إلى 2026 المزودة بنظام مراقبة الرؤية البانورامية.

وجاء في الاشعار أن خطأ بالبرنامج ربما تسبب في عطل بالكاميرا الخلفية أو عرض شاشة فارغة عند الرجوع بالسيارة.

وأضاف الاشعار أن إخفاق الكاميرا الخلفية في عرض الصورة يقلص من رؤية السائق للخلف مما يزيد من خطورة وقوع حوادث.

صناعة السيارات صيانة السيارات سيارات تويوتا سيارات 2026 كاميرا السيارة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"اتفرج ببلاش".. الموعد والقنوات الناقلة لـ كأس السوبر المصري
الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة في مصر
الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب
توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
زهران ممداني.. من مهاجر إلى أول عمدة مسلم لنيويورك | من هو؟
وزير الكهرباء لـ"مصراوي": لا خصخصة لشركات التوزيع
رغم تنازله.. النيابة العامة تكسر صمت "مسن السويس" بمرافعة نارية -صور