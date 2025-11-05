بعد تخفيض شيفرولية أوبترا.. تعرف على أرخص 5 سيارات "سيدان" 2026 بمصر

طرح فيات 500X موديل 2026 في مصر بتخفيض 185 ألف جنيه.. صور

أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه في مصر، خلال الساعات الماضية عن تخفيض أسعار السيارة العائلية شيفروليه أوبترا موديل 2026 خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويأتي هذا التخفيض على السيارة التي تجمع محليًا داخل مصانع الشركة في مصر، ليزيد من حدة المنافسة داخل فئة سيارات السيدان الاقتصادية الجديدة في السوق المصري.

وفي السطور التالية نستعرض قائمة تضم أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 المتاحة حاليًا في مصر.

بروتون ساجا

تقدم السيارة بروتون ساجا 2026 المجمعة بمجمع مصانع ESAF بالسادس من أكتوبر، بفئة واحدة من التجهيزات بسعر 670.000 جنيه.

تعتمد سيارة بروتون الجديدة على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

شيري أريزو 5

تتوفر شيري أريزو 5 المجمعة محليًا بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 675 ألف جنيه، والفئة الثانية 725 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 755 ألف جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

تتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

نيسان صني

تقدم نيسان صني المجمعة بمصر خلال شهر نوفمبر الجاري بثلاث فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمي من 690.000 جنيه، والفئة الثانية بـ745.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ795.000 جنيه.

تعتمد سيارة نيسان الأرخص في مصر على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

رينو تاليانت

تتاح رينو تاليانت 2026 المستوردة بفئتين من التجهيزات وتباع بسعر رسمي يبدأ من 699.000 جنيه للفئة القياسية، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بـ799.000 جنيه.

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT.

شيفرولية أوبترا

تعد شيفرولية أوبترا خامس أرخص سيارة سيدان موديل 2026 متاحة في مصر خلال الشهر الجاري، وتتوفر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 725.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بـ750.000 جنيه.

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

