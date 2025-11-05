انخفاض أسعار هافال جوليون موديل 2025 في مصر.. التفاصيل

بعد تخفيض شيفرولية أوبترا.. تعرف على أرخص 5 سيارات "سيدان" 2026 بمصر

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "هافال" Haval التجارية في مصر، تخفيض أسعار Jolion فيس ليفت موديل 2025 بقيمة 26 ألف جنيه في مصر خلال شهر نوفمبر الجاري.

تقدم هافال Jolion FL موديل 2026 في السوق المصري بـ4 فئات بسعر رسمي يبدأ من مليون و40 ألف جنيه للفئة الأولى، الفئة الثانية بسعر مليون و110 آلاف جنيه، والفئة الثالثة بسعر مليون و190 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر مليون و240 ألف جنيه.

فيما تضمنت القائمة السعرية المعلنة توافر موديل 2025 من جوليون والتي اءت على النحو التالي:

الفئة الأولى غير متاحة، والفئة الثانية أيضًاغير متاحة، بينما جاءت الفئة الثالثة بسعر مليون و149 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر مليون و199 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هافال Jolion FL في مصر:

تعتمد سيارة هافال Jolion FL على سواعد محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم أقصى 220 نيوتن مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات مدعم عبر نظام تزييت للتبريد Wet Clutches.

جهزت السيارة قياسيًا بأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS وEBD لتوزيع قوة الفرامل على العجلات وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التماسك ومساعدة الفرامل Brake Assist وHDC للتوازن عند المنحدرات وفرامل يد إلكترونية بخاصية Auto Hold بجانب وسادتين هوائيتين للسائق الراكب الأمامي.

تتوفر السيارة بـ6 وسائد هوائية بدءًا من الفئة الثانية مع أنظمة HHC لدعم التوازن أثناء المرتفعات وSCM لإيقاف السيارة بعد التصادم وEBAS للتنبيه من مخاطر الاصدام بجانب كاميرا خلفية.

أما الفئة الثالثة تمتلك كاميرات 360 درجة، فيما الفئة الأعلى تحتوي على أنظمة تتضمن TJA لدعم القيادة أثناء الازدحام ودعم النقطة العمياء مع مساعد لمنع التصادم وقت تغيير الحارة المرورية والتحذير من مغادرتها والحفاظ عليها ونظام الكبح التلقائي أثناء الطوارئ.

تشمل تجهيزات هافال جوليون القياسية مفتاح ذكي ومصابيح هالوجين أمامية مع إضاءة نهارية LED وجنوط 17 بوصة ومثبت سرعة مع فتحات خلفية ونظم صوتي من 4 سماعات مع بلوتوث بالإضافة لشاشة وسطية قياس 10.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

بينما تقدم الفئة الأعلى تجهيزًا بشاشة عدادات رقمية وأخرى وسطية بقياس 12.3 بوصة وشاحن لاسلكي بالإضافة لإضاءة محيطية وتسخين للمقاعد الأمامية و٤ مداخل USB ومثبت سرعة تفاعلي وإختيار لوضعيات القيادة.