بعد تراجعها أكثر من نصف مليون جنيه.. من ينافس هيونداي أيونيك 5 في مصر؟

في 24 ساعة.. تراجع أسعار 6 سيارات جديدة بمصر حتى 600 ألف جنيه

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية في مصر، عن تخفيض أسعار IONIQ 5N الكهربائية الجديدة بقيمة 600 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية تتوفر هيونداي IONIQ 5N الجديدة بـ4 فئات، وتبدأ أسعارها حاليًا من 2,150,000 جنيه بدلًا من 2,750,000 جنيه، أما الفئة الثانية سعرها 2,550,000 جنيه بدلًا من 3,150,000 جنيه.

أما الفئة الثالثة أصبح سعرها الرسمي 2,750,000 جنيه بدلًا من 3,350,000 جنيه، فيما تراجع سعر فئة الأداء الرياضي IONIQ 5 N BOOST AWD إلى 3,250,000 جنيه بعد أن كانت تباع بـ3,750,000 جنيه.

وبعد تخفيض هيونداي أيونيك 6 الجديدة في مصر بقيمة 600 ألف جنيه، ظهرت عددا من السيارات المنافسة لها بالسوق المحلي بنفس الفئة السعرية والتي يمكن التعرف عليها من خلال التقرير التالي:

IM LS7

تتوفر IM LS7 في السوق المصري بسعر يبلغ نحو 2 مليون و800 ألف جنيه.

تعتمد IM LS7 على محرك بقوة 570 حصانًا وعزم دوران يبلغ 725 نيوتن متر، مع قدرة على الانطلاق من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط، ويصل مدى السيارة إلى 610 كيلومترات في الشحنة الواحدة.

زيكر 001

تقدم زيكر 001 الجديدة في السوق المصري عبر ثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 2.449.000 جنيه للفئة Long Range، و2.749.000 جنيه للفئة Privilege AWD، و2.949.000 جنيه للفئة Performance AWD كاملة التجهيز.

هونشي EH7

تعتمد هونشي EH7 الكهربائية الجديدة على بطارية سعة 85 كيلوواط/ساعة، بقوة 344 حصان، وعزم الدوران 450 نيوتن/متر، وتصل من (0-100 كم/س) خلال 6.2 ثانية، وتسير 510 كم/بالشحنة الواحدة.

تقدم هونشي EH7 الكهربائية الجديدة في مصر ببفئة واحدة بسعر رسمي 2,199,000 جنيه.

