"حزام الأمان".. لماذا الالتزام به أهم من تلافي المخالفة المرورية؟

في الوقت الذي يعتبر الكثير من سائقي السيارات استخدام "حزام الأمان" هو وسيلة للوقاية من المخالفات المرورية، إلا أن هذه الوسيلة تحمي الملايين حول العالم سنويًا من فقدان حياتهم.

فحزام الأمان هو واحدًا من أهم نظم السلامة الأساسية التي لا تخلو منها سيارة سواء قديمة أو حديثة، إذ يعمل على حماية الركاب من الإصابات الخطيرة أو الوفاة في حالة وقوع الحوادث المميتة.

وعلى الرغم من بساطة تصميمه، فإن حزام الأمان يمكنه الحد من مخاطر الإصابات بشكل كبير، فوفقًا لدراسات أجرتها معاهد السلامة المرورية، يقلل استخدام حزام الأمان من احتمالات الوفاة للركاب في المقاعد الأمامية بنسبة 45% و60% في الشاحنات الخفيفة.

يعتمد حزام الأمان على مبدأ بسيط، وهو تثبيت جسم الراكب في مقعده أثناء التصادم أو الفرملة المفاجئة، ومنع حركته القوية نحو الأمام أو الخروج من السيارة. فعند حدوث تصادم، يتحرك الجسم بسرعة عالية عكس اتجاه توقف السيارة، وهنا يأتي دور الحزام لامتصاص جزء من هذه القوة ومنع الصدمة المباشرة على الرأس والصدر والبطن.

بعض أحزمة الأمان الحديثة مزودة بأنظمة شد تلقائي وأحزمة قابلة للتمدد لتقليل الضغط على الجسم عند الحوادث.

تتوفر عدة أنواع من أحزمة الأمان حسب موقعها ووظيفتها في السيارة. النوع الأكثر شيوعًا هو الحزام الثلاثي النقاط، الذي يمر عبر الكتف والصدر والحوض، ويوفر حماية متكاملة لمختلف أجزاء الجسم.

هناك أيضًا الأحزمة الثنائية النقاط الموجودة عادة في المقاعد الخلفية أو الأحزمة الخاصة بالأطفال، والتي تُستخدم مع مقاعد السلامة المخصصة لضمان التثبيت الأمثل للطفل.

وبخلاف الحماية من الوفيات فإن حزام الأمان يحد أيضًا من كسور العظام، إصابات الرأس، والكدمات الداخلية، حيث يعمل الحزام على توزيع القوة الناتجة عن التصادم على أقوى أجزاء الجسم، مثل الحوض والكتف، بدلاً من تركها تتركز على منطقة واحدة قد تتعرض للإصابة المباشرة.

إلى جانب دوره الحيوي في حماية الأرواح، يعد ارتداء حزام الأمان في مصر وسيلة لتجنب الغرامات المرورية، إذ تتراوح المخالفات المالية بين 100 و300 جنيه في حال عدم ارتداء السائق أو الراكب الأمامي للحزام.

