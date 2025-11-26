طوكيو - (د ب ا):

تستدعي شركة هيونداي موتور في أمريكا 143472 سيارة، وفقا لإشعار قدمته للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هيونداي ستستدعى طرازات من موديل سانتا في 2024-2025 ومركبات سانتا في الهجينة.

وقالت الشركة إن الكاميرا الخلفية ربما لم تكن مثبتة بصورة جيدة مما قد يلحق الضرر بحزمة أسلاك، ويتسبب في عدم عرض الكاميرا للصورة.

وأخفقت هذه الطرازات في الإيفاء بمتطلبات معايير سلامة السيارات الاتحادية رقم 111 المتعلقة بـ" الرؤية الخلفية".