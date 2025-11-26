إعلان

جينيسيس تطلق نسخة رياضية من سيارتها GV60 الكهربائية

كتب : مصراوي

12:01 م 26/11/2025
    جينيسيس GV60 الكهربائية من الداخل
    جينيسيس GV60 الكهربائية من الجانب
    جينيسيس GV60 الكهربائية من الأعلى
    عجلة قيادة جينيسيس GV60 الكهربائية

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة جينيسيس عن إطلاق النسخة Magma الرياضية من سيارتها GV60 الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة SUV الكوبيه.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها GV60 Magma الرياضية الجديدة تسعي إلى سحب البساط من تحت أقدام موديلات M لدى بي إم دبليو وموديلات AMG لدى مرسيدس.

وتعول السيارة GV60 Magma الجديدة في أساسها التقني على موديلات N الرياضية من الطرازين Ioniq 5 و Ioniq 6 الكهربائيين من الشركة الأم هيونداي.

وتعتمد السيارة GV60 Magma الرياضية، التي تتألق بطلاء برتقالي اللون، على سواعد محرك كهربائي بقوة 478 كيلووات/650 حصان، والذي يدفعها من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون زمن يبلغ نحو 3 ثوان، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 264 كلم/س.

جينيسيس GV60 السيارات الكهربائية السيارات الجديدة

