حذر خبير النتغذية الروسي، الدكتور أندريه بوبروفسكي، من الإفراط في تناول الطماطم، مؤكدين أن تناول كميات كبيرة جدا يسبب آثارا جانبية غير متوقعة لبعض الأشخاص.

وأوضح "أندريه" أن الاستهلاك المفرط للطماطم يؤدي إلى ما يُعرف بـ مرض الليكوبينوديرما، وهو تغير مؤقت في لون الجلد إلى برتقالي، لا يشكل أي خطر صحي، ويزول تلقائيا بعد تقليل كمية الطماطم المتناولة، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأشار بوبروفسكي إلى أن هناك فئات معينة تحتاج إلى الحذر أو الحد من استهلاك الطماطم، ومنها:

مرضى التهاب المعدة وقرحة المعدة.

من لديهم حصوات في المرارة.

الأشخاص المصابون بـ أمراض الكلى أو النقرس.

من يعانون من الحساسية تجاه الطماطم.

مستخدمو مضادات التخثر، مميعات الدم، أو أدوية ضغط الدم.

وأوضح الطبيب أن الأحماض الموجودة في الطماطم تهيج بطانة المعدة وتحفز إفراز الصفراء، ما يضاعف أعراض هؤلاء المرضى.

وعن الكمية الموصى بها، أوصى الطبيب بتناول ما بين 200 و500 جرام من الطماطم الطازجة يوميا، أي ما يعادل حبة إلى ثلاث حبات متوسطة الحجم، وهي كمية آمنة لمعظم الأشخاص الأصحاء وتضمن الاستفادة من فوائدها الصحية دون مخاطر.

من جانبها، أكدت الدكتورة ناتاليا بالان أن الطماطم غنية بـ الليكوبين، مضاد أكسدة قوي يعمل على خفض مستوى الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يساعد على حماية خلايا الجسم من الشيخوخة المبكرة ويعزز الصحة العامة في جميع الأعمار.

