فولفسبورج - (د ب أ):

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق الجيل الثاني من سيارتها T-Roc، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض العائلية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الطرق الوعرة T-Roc الجديدة تأتي في جيلها الجديد بطول 4.37 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات نحو 3 سم.

وتزخر المقصورة الداخلية بشاشة Head-up وخامات فاخرة، بالإضافة إلى نظام المساعدة على الطرق السريعة، والذي يقوم بأتمتة تغيير المسارات ومواءمة السرعة تلقائيا مع الحد الأقصى.

أنظمة دفع فولكس فاجن T-Roc

على صعيد أنظمة الدفع، سيتوفر في البداية نظام دفع هجين معتدل بقوة 85 كيلووات/116 حصان أو 110 كيلووات/150 حصان، والذي يدفع السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 212 كلم/س.

وفي وقت لاحق سيتوفر محرك هجين معتدل بقوة 150 كيلووات/204 حصان ونظام الدفع الرباعي، بالإضافة إلى اثنين من المحركات الهجينة بقوة 100 كيلووات/136 حصان أو 125 كيلووات/170 حصان، مع إمكانية القيادة الكهربائية الخالصة لعدة مئات من الأمتار.

وتتوفر السيارة نظير سعر يبدأ من 30 ألف و845 يورو (مليون و7000 ألف جنيه مصري) تقريبًا)، لتشعل نار المنافسة مع فورد Puma وأوبل Mokka.

