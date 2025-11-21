تقدم شركة جي بي أوتو الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية في مصر، السيارة هافال جوليون برو بالسوق المصري بتخفيض قيمته 140 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

تقدم هافال Jolion Pro بعد تراجعها بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و199 ألف جنيه، بدلاً من مليون و340 ألف سابقًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرو مواصفات هافال جوليون برو:

منظومة القوة في هافال جوليون برو

تعمل جوليون برو المتوفرة في مصر بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة قصوى تبلغ 148 حصانًا عند 5600-6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 220 نيوتن متر عند 2000-4400 دورة في الدقيقة. يتم نقل القوة عبر ناقل حركة 7DCT، مما يوفر تجربة قيادة سلسة ومتطورة.

منظومة الأمان في هافال جوليون برو

تم تزويد السيارة بأنظمة أمان متطورة لضمان سلامة الركاب، حيث تحتوي على 6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى أنظمة مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، وبرنامج التوازن الإلكتروني (ESP)، ومساعدة الفرامل (BA).

كما تشمل الأنظمة المتقدمة الأخرى التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، ونظام الحفاظ على المسار، والركن الذاتي، ورؤية محيطية بزاوية 360°، مما يعزز من مستوى الأمان في مختلف ظروف القيادة.

التجهيزات الداخلية والخارجية في هافال جوليون برو

ومن ناحية التجهيزات الداخلية والخارجية، تمتاز السيارة بشاشة عدادات قياس 12.3 بوصة، ومقاعد جلدية قابلة للتدفئة والتحكم الكهربائي، إلى جانب تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة.

وتوفر Jolion Pro أيضًا فتحة سقف بانورامية تتيح للركاب الاستمتاع بالإضاءة الطبيعية والهواء الطلق. إضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على مصابيح LED أمامية وخلفية، وشاحن لاسلكي للهاتف لراحة المستخدم.

وفيما يتعلق بأنظمة الترفيه والراحة، تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، مع مداخل USB أمامية وخلفية، ومثبت سرعة ذكي، كما يمكن اختيار أوضاع القيادة المختلفة مثل Standard، Eco، Sport وSnow، مما يمنح السائق تجربة قيادة مريحة ومتنوعة.

