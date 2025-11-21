بوخوم (د ب أ):

تواصل الصين تعزيز هيمنتها في مجال إنتاج السيارات الكهربائية خلال العام الجاري.

فقد بلغ عدد السيارات الكهربائية المنتجة في الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 5ر6 ملايين سيارة، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام الماضي، بحسب بيانات الخبير الألماني في القطاع فرديناند دودنهوفر.

ويتوقع الخبير أن يصل العدد إلى 9ر7 مليون سيارة بحلول نهاية العام، مع استمرار النمو بعد ذلك.

وتكتسب هذه الزيادة في الإنتاج في الصين أهمية خاصة لأنها تفوق وتيرة نمو مبيعات السيارات الكهربائية البحتة على مستوى العالم، والتي ارتفعت بنسبة 36% فقط خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات شركة الاستشارات "برايس ووترهاوس كوبرز".

وبهذا تعزز الصين حصتها من الإنتاج العالمي. وللمقارنة، بلغ عدد السيارات الكهربائية البحتة المنتجة في ألمانيا خلال نفس الفترة نحو 916 ألف سيارة، بحسب بيانات الاتحاد الألماني لشركات صناعة السيارات الألمانية.

وبحسب دودنهوفر، تُعد شركة "بي واي دي" أكبر منتج للسيارات الكهربائية في الصين، حيث أنتجت نحو 6ر1 مليون سيارة، ما يمثل قرابة ربع الإنتاج. وتليها شركة "جيلي" بـ836 ألف سيارة، ثم "تسلا" بـ603 آلاف سيارة.

وأكد دودنهوفر أن الصين تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لصناعة السيارات الكهربائية، معتبرا أن ذلك يمثل تحديا كبيرا لدولة مثل ألمانيا التي تُعرف بأنها "أمة السيارات". وأشار إلى أن الفجوة بينها وبين الصين آخذة في الاتساع.