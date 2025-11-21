أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء تنفيذ خطة المحافظة لاستبدال مركبات التوك توك بسيارات حضارية صغيرة، وذلك ضمن منظومة نقل حديثة تستهدف تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، أن المحافظة عكفت خلال الفترة الماضية على إعداد بدائل عملية لمركبات التوك توك، نظرًا لما تسببه من مشكلات تتعلق بإعاقة الحركة المرورية وعدم توافر البيانات الكاملة للعاملين عليها، بما يؤثر على انتظام الحركة داخل الأحياء والمراكز.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تطبيق تجربة المركبات الجديدة بديلة التوك توك كمرحلة أولى بأحياء الهرم والعجوزة ومدن أكتوبر وحدائق أكتوبر، تمهيدًا لتقييمها ميدانياً وتلافي أي ملاحظات قبل تعميمها تدريجيًا على باقي قطاعات المحافظة.

تقدم شركة بچاچ أوتو، التابعة لشركة جي بي أوتو لتصنيع المركبات الخفيفة في مصر، سيارتها باجاج كيوت الكروس أوفر الصغيرة بفئة واحدة في السوق المصري خلال نوفمبر الجاري.

في التقرير التالي استعراض لأبرز مواصفات وأسعار باجاج كيوت بالسوق المصري:

تتسع باجاج كيوت لعدد (4) أفراد وتتميز بأنها مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة ويمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة ملء (250 كم بنزين و 300 كم غاز طبيعي).

منظومة القوة في باجاج كيوت

تعتمد المركبة على محرك رباعي الأشواط - ثنائي الاشتعال سعة 217 سي سي، وتبلغ قدرة المحرك ما يُعادل 13 حصان، وتصل السرعة القصوى للمركبة "كيوت" إلى (70 كم/ ساعة).

مساحات وأبعاد باجاج كيوت

يبلغ طول كيوت الجديدة (2752) مم وعرضها (1312) مم وارتفاعها (1652) مم وقاعدة عجلاتها (1925) مم وخلوص أرضي (180) مم، وتتميز بقلة تكلفة التشغيل وبها أربع عجلات ما يحقق عنصر أمان أكبر إلى جانب أحزمة أمان للركاب وأقفال أبواب لحماية الأطفال.

يشار إلى أن المركبة حاصلة على شهادة إعتماد "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة" الخاصة بالتحقق من شروط النوع للمركبات.

كما أنها مطابقة لشروط الأمن والسلامة طبقًا للوائح المعتمدة من الدولة وصلاحيتها للسير بالطرق، وكذا شهادة اعتماد مكونات المركبة في ضوء شهادات وتقارير اختبار E-Mark الأوروبية.

أسعار باجاج كيوت

تقدم باجاج كيوت خلال شهر أغسطس الجاري بفئة واحدة بسعر رسمي 199.900 جنيه.

