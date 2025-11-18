ما هي تكنولوجيا e-Power التي تعتمدها نيسان في أحدث سياراتها بمصر؟

بعد تخفيض إكليبس 150 ألف جنيه.. أسعار سيارات ميتسوبيشي في مصر

بعد انضمام سنترا رسميًا.. تعرف على جميع السيارات المشاركة ببرنامج AIDP

أرخص طرازات "ديبال" في مصر تسير أكثر من 1000 كم بخزان وقود.. تفاصيل

تستعد شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة اليابانية، إلى الكشف خلال ساعات قليلة عن تفاصيل انضمام طراز جديد إلى قائمة السيارات المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مصر.

ووفقًا لمصادر، فإن السيارة "نيسان ماجنايت" Nissan Magnite كروس أوفر الخدمية الجديدة، سيتم تصنيعها محليًا لتكون ثالث طراز يحمل شعار (صنع في مصر) بعد نيسان صني ونيسان سنترا اللتين يتم تجميعهما منذ سنوات.

تعتمد نيسان ماجنايت في نسختها المتاحة عالميًا على سواعد محرك سعة 1.0 لتر تربو، يولد قوة 99 حصانًا وعزم دوران 152 نيوتن.متر، مع نظام دفع أمامي مع ناقل حركة CVT أوتوماتيك.

توفر السيارة كفاءة استهلاك وقود بمعدلات جديدة، إذ تستهلك في المتوسط حوالي لتر واحد من الوقود لقطع 17.9 كم، ما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي وداخل المدن.

تمتلك نيسان ماجنايت نظام فرامل ABS، وسائد هوائية، شاشة ترفيهية، حساسات ركن، وكاميرا خلفية. كما تشمل تجهيزات الأمان المتقدمة مثل نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في نزول المنحدرات.

تشتمل السيارة أيضًا بين تجهيزاتها على نظام ترفيه متكامل، ومستوى أمان عال من خلال وجود أنظمة مثل نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في نزول المنحدرات.

يذكر أن نيسان ماجنايت طرحت بأسواق الشرق الأوسط في مايو الماضي، وذلك بعد أشهر قليلة من تقديمها لأول مرة في السوق الهندي حيث يتم تصنيعها بمصنع الشركة اليابانية في الهند، وقدمت حينها بسعر يبدأ من 7 آلاف دولار (330 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

اقرأ أيضًا:

150 ألف جنيه تخفيض بأسعار تويوتا كورولا موديل 2026 في مصر.. التفاصيل

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

بعد زيادة البنزين.. كل ما تريد معرفته لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي؟

هل نجحت بي إم دبليو X3 التي ستصنع في مصر باختبارات الحوادث الأوروبية؟

ما أبرز أسباب نشوب حرائق بالسيارات الكهربائية؟ وهل هناك طرق لمنعها؟

بعد حادث الجلالة.. سيارات في مصر توقظ السائق من النوم أثناء القيادة