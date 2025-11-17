حافلة ركاب "صناعة مصرية" تظهر لأول مرة في معرض TransMEA بـ 2025

ظهرت الحافلة "إليجانس" Elegance الجديدة التي تنتجها شركة GB Bus – التابعة لمجموعة GB Corp، لأول مرة على هامش فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA لعام 2025.

جاء تقديم إليجانس بالتزامن مع حضور رسمي تقدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بجانب ممثلين وخبراء من قطاع النقل الإقليمي والدولي.

يمثل تقديم Elegance خطوة جديدة ضمن خطط الشركة في تطوير حلول نقل حديثة تلائم الاستخدامات المتنوعة داخل السوق المحلي وأسواق التصدير.

وتعتمد الحافلة الجديدة على تصميم هندسي كامل من تطوير شركة GB Bus، قام بوضع خطوطه مصمم سيارات إيطالي.

قال كريم جداس، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة GB Corp، إن الحافلة الجديدة تمثل إضافة مهمة لخط إنتاج الشركة، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من إنتاج GB Bus موجه لأسواق التصدير، حيث يتجاوز نصيب التصدير 60% من إجمالي الإنتاج السنوي.

وأضاف جداس أن تطوير الحافلة الجديدة يأتي في وقت يشهد نموًا متزايدًا في احتياجات النقل الإقليمي، وأن الشركة تعمل على تعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط والخليج وإفريقيا.

وتعتمد Elegance على نسبة تصنيع محلي تزيد على 65%، مع الالتزام بمعايير الجودة الدولية في مراحل الإنتاج والتجميع، في خطوة تعكس التوجه نحو توطين صناعة مركبات النقل داخل مصر، وتطوير قدرات القطاع لتلبية الطلب المحلي ومنافسة المنتجات العالمية المماثلة.

