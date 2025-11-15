أكبر انخفاض منذ 3 سنوات.. 10 سيارات مستعملة واعتمادية تبدأ من 130 ألفا

للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة زيرو تقدمها "أوبل" في مصر

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع كبير بأسعار السيارات الزيرو مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما انعكس بشكل على سوق المستعمل ودفع العديد من المشترين لإعادة النظر في قرارات الشراء خلال الفترة الحالية.

التنافس والطروحات الجديدة لشركات السيارات بمصر خلال الآونة الأخيرة، نتج عنها انخفاض أسعار السيارات بسوق المستعمل خلال الفترة الحالية بصورة ملحوظة مقارنة بالشهور الماضية.

يذكر أن أسعار السيارات بمصر شهدت زيادات متتالية على مدار السنوات الماضية، وتعد الانخفاضات التي تشهدها مصر خلال الشهور الحالية هى الأكبر على الإطلاق منذ مايزيد عن ثلاث سنوات من الزيادات المستمرة:

وجاءت الزيادات المستمرة لسنوات نتيجة ارتفاع سعر الدولار المستمر، وفى نوفمبر 2016، أعلن البنك المركزى المصرى تحرير سعر الصرف ليصل الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه.

بينما سجل سعره بعد تعويم مارس 2022 نحو 19 جنيهًا، وتعويم عام 2022 للمرة الثانية حيث وصل سعر الدولار 22.85 جنيه، وفى يناير 2023 تخطى سعر الدولار حاجز 30 جنيهًا، إلى أن تجاوز سعره حاجز الـ 50 جنيه مع آخر تعويم للجنيه أمام الدولار مطلع العام 2024.

وقال أحد الخبراء بسوق السيارات المصري، أن أسعار السيارات سواء كانت المستعملة أو الجديدة التي نراها اليوم لم نشاهدها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، نتيجة لارتفاع أسعار السيارات المستمرة.

وتابع، أن الفترة الأخيرة استقرار كبيرا في سعر الجنيه مقابل الدولار، وبالتالي مزيد من الهدوء والاستقرار بأسعار السيارات الجديدة فضلًا عن مزيدا من الانخفاضات المتوقعة خلال الفترة القادمة.

في التقرير التالي أسعار 5 سيارات مستعملة في السوق المحلي، يبحث عنها الكثير من المقبلين على الشراء، وتبدأ الأسعار من 130 ألف جنيه

ونستعرض من خلال تقرير التالي هذه السيارات:

رينو داستر

تعمل رينو داستر بمحرك 1600 CC بقوة 105 حصان، كذلك أقصى سرعة للسيارة هو 130 كم/ الساعة.

تقدم رينو داستر موديل 2012 سوق المستعمل بأسعار تبدأ من 460 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات بالسيارة فى السعر النهائي.

شيفروليه أوبترا

تتوفر شيفروليه أوبترا موديل 2020 بمواقع السيارات المستعملة الإلكترونية بمتوسط سعري بلغ نحو 430 ألف جنيه؛ ويتحكم فى السعر الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات المتوفرة بالسيارة.

هيونداى جراند I10

تتوفر هيونداى جراند I10 موديل 2015 بسوق المستعمل بمتوسط سعري يبلغ 450 ألف جنيه؛ وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والإضافات بالسيارة بالسعر النهائي.

فولكس فاجن بولو

تتوفر فولكس فاجن بولو موديل 1995 بمواقع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 200 ألف جنيه؛ وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات بالسيارة فى السعر النهائي.

سكودا فيليشيا

يمكن شراء سكودا فيليشيا موديل 1996 من مواقع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 120 ألف جنيه؛ وتفصل الحالة الفنية والكماليات الموجودة بالسيارة فى السعر النهائي.

كيا سيراتو

تأتي كيا سيراتو بتصميم جذاب ومميزات تقنية متقدمة، مما يجعلها خيارًا جيداً للشباب والعائلات.

تباع كيا سيراتو موديل 2017 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 660 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

نيسان صني

تعتبر نيسان صني خيارًا مناسبًا للأسر الصغيرة بفضل مساحتها الداخلية الجيدة وكفاءتها في استهلاك الوقود.

تباع نيسان صني موديل 2020 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 460 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

شيري أريزو 5

تباع شيري أريزو 5 موديل 2020 عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 440 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

شيري تيجو 3

تعرض شيري تيجو 3 موديل 2020 على منصات بيع السيارات المستعملة بمتوسط سعري 570 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

إم جي 5

تباع إم جي 5 الصينية موديل 2020 عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط 580 ألف جنيه، بعد أن كانت تباع منذ شهور قليلة بمتوسط سعري 790 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.