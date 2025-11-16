أرخص سيارة جديدة تقدمها KGM الكورية في مصر.. أسعار ومواصفات

تويوتا هايلكس بيك آب الجديدة تنطلق رسميًا في الأسواق.. ونسخة هيدروجينية

تقدم شركة عربيات إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة "كي جي إم" KGM الكورية المعروفة سابقاً باسم سانج يونج، السيارة "توريس" الكروس أوفر متوسطة الحجم كأرخص طرازاته محليًا خلال شهر نوفمبر الجاري.

تبدأ أسعار توريس الجديدة في مصر من 1,525,000 جنيه للفئة الأولى، أما الفئة الثانية فجاءت بسعر 1,650,000 جنيه، وسعرت الفئة الثالثة عند 1,799,000 جنيه، تليها الفئة الرابعة التي تُعرض بسعر 1,940,000 جنيه، بينما الفئة الأعلى تجهيزًا ذات نظام الدفع الرباعي 4×4 بسعر 2,40,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات كي جي إم توريس الجديدة بمصر:

تقدم توريس الجديدة بمحرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي، بقوة 163 حصان، عزم دوران 280 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك.

وتمتلك توريس نظام الفرامل الذاتي في حالات الطوارئ، ورصد النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، والتنبيه عند مغادرة المسار، والوسائد والستائر الهوائية، نظام تثبيت السرعة التكيفي، مراقبة ضغط الإطارات ، والاضاءة التلقائية.

تشمل تجهيزات مقصورة توريس نظام ترفيه مكون من شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس قياس 8.0 بوصة للتحكم في المناخ ومجموعة عدادات رقمية.

