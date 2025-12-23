رحلة الهبوط.. شيفرولية أوبترا تفقد 45 ألف جنيه من سعرها في 2025

150 ألف جنيه "كاش باك" على جميع سيارات بيجو في مصر – الأسعار الجديدة

شهدت أسعار غالبية السيارات الجديدة في مصر تخفيضات سعرية بشكل غير مسبوق خلال عام 2025 الذي ينتهي بعد أيام قليلة.

ويبرز حجم التغيير الذي طرأ على خريطة الأسعار، عند مقارنة سعر السيارة في الفترة ما بين يناير وديسمبر من العام الجاري.

ويرجع انخفاض الأسعار، بحسب محللين، إلى تراجع واستقرار أسعار النقد الأجنبي مقابل الجنيه، وزيادة العرض مقارنة بالطلب ودخول طرازات جديدة إلى التصنيع المحلي.

وتعد السيارة شيفرولية أوبترا واحدة من أبرز الطرازات الجديدة التي دخلت قائمة السيارات المصنعة محليًا.

بدأت شيفرولية أوبترا سيدان العائلية عام 2025 بأسعار رسميٍة تبدأ من 725.000 للفئة LS القياسية و750.000 جنيه للفئة LT الأعلى تجهيزًا.

وفي أبريل سبحت السيارة ضد تيار التخفيضات عندما أعلن الوكيل المحلي للعلامة الأمريكية بزيادة أسعار السيارة بفئتيها بواقع 20.000 جنيه.

وبإضافة الزيادة أصبح سعر أوبترا الجديدة يبدأ من 745.000 للفئة LS القياسية و770.000 جنيه للفئة LT الأعلى تجهيزًا.

وفي مطلع نوفمبر الماضي أعلن وكيل شيفرولية عن تخفيض أوبترا بقيمة 20.000 جنيه، لتعود بذلك إلى أسعار شهر يناير.

ومع انطلاق شهر ديسمبر أقرت شيفرولية مصر تخفيضًا جديدًا بأسعار أوبترا بواقع 25.000 جنيه، ليصبح أحدث سعر لها 700.000 جنيه للفئة LS، و725.000 جنيه للفئة LT كاملة التجهيز.

تعتمد سيارة شيفرولية أوبترا 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تأتي أوبترا بطول 4.490 مم، العرض 1.695 مم، الارتفاع: 1.490 مم، قاعدة العجلات: 2.550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر

تمتلك أوبترا مجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

التجهيزات الخارجية للسيارة تشمل مصابيح ضباب خلفية، مرايا كهربائية، عجلات مقاس 15 بوصة، إضاءة نهارية LED.

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها، فرش قماشي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس 8 بوصة تدعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

