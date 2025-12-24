كوريا الجنوبية تمدد تخفيض ضريبة الاستهلاك على السيارات حتى يونيو 2026

سول - (د ب أ):

أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، تمديد تخفيض ضريبة الاستهلاك على السيارات لمدة 6 أشهر إضافية حتى نهاية يونيو المقبل.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن وزارة الاقتصاد والمالية، قالت إنه وفقا لأحدث تحديث، فإنه سيتم تخفيض ضريبة استهلاك الأفراد لسيارات الركوب من 5 % إلى 5ر3% .

وأضافت الوزارة أن العمل بهذا التخفيض سينتهى في 30 يونيو 2026، مع الأخذ في الاعتبار الدلالات الأخيرة على تعافي الطلب المحلي.

وكانت الحكومة قد طبقت تخفيض الضرائب أول مرة في يوليو 2018، ومنذ ذلك الحين تقوم بتمديده للمساعدة في تعزيز الاستهلاك المحلي، خاصة خلال جائحة كورونا.

ومن ناحية أخرى، قررت الحكومة تمديد تخفيض ضريبة الوقود لمدة شهرين إضافيين حتى نهاية فبراير/شباط المقبل لتخفيف العبء على المستهلكين في ظل تقلب أسعار النفط عالميا.