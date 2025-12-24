بعد عرض الكاش باك.. بيجو 2008 تدخل في مواجهة مباشرة مع لينك آند كو 06

تخيل أنك تقود 1000 حصان بنفس الوقت.. هذا ما فعلته هينيسي في كاديلاك اسكاليد

أعلنت شركة مانسكو للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة بيجو في مصر، عن عرض "كاش باك" بقيمة 150 ألف جنيه على السيارة بيجو 2008 الجديدة، وذلك حتى نهاية شهر يناير المقبل.

ومع تطبيق عرض الكاش باك تدخل بيجو 2008 الجديدة في مواجهة سعرية مباشرة مع لينك أند كو 06 الجديدة بمصر، حيث أصبح الفارق السعري بينهما 100 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين:

أبعاد ومساحات Lynk & Co 06 وبيجو 2008

يبلغ طول Lynk & Co 06 نحو 4.340 مم وعرض 1.820 مم وارتفاع 1.625 مم مع قاعدة عجلات بطول 2.640 مم وخلوص أرضي بواقع 151 مم. وتتسع الشنطة الخلفية لـ 280 لتر وتزيد إلى 1025 لتر مع طي المقاعد الخلفية كما تأتي بخزان وقود 51 لتر .

بينما تقدم بيجو 2008 بطول 4.300 مم، وعرض 1.540 مم، وارتفاع 1.550 مم، مع طول قاعدة العجلات 2.605 مم، مساحة تخزين خلفية تصل إلى 434 لتراً، عجلات رياضية قياس 17 بوصة.

وسائل الأمان في Lynk & Co 06 وبيجو 2008

اهتمت لينك آند كو بمنظومة الأمان في Lynk & Co 06 وجاءت بمجموعة كبيرة من الوسائد الهوائية تشمل وسائد أمامية، وجانبية، وستائرية. وتضم أنظمة الأمان الإلكترونية المتقدمة نظام الثبات الإلكتروني ESP 9.3، ونظام الحماية من الانقلاب Anti Rollover Protection، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات Hill Start Assist، ونظام الرؤية المحيطية 360 درجة، بالإضافة إلى مثبت سرعة Cruise Control يُسهّل القيادة في الرحلات الطويلة.

وسائل الأمان بـ2008 تشمل 4 وسائد هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، مع أنظمة الفرامل المساعدة منها نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD ، نظام التحكم في صعود المرتفعات HLA، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، حساسات ركن خلفية وأمامية، كاميرا خلفية بزاوية 180 درجة،

تجهيزات Lynk & Co 06 وبيجو 2008

تأتي Lynk & Co 06 بتجهيزات متطورة منها شاشة عدادات رقمية عالية الدقة HD بقياس 10.25 بوصة، وشاشة لمسية مركزية بقياس 12.3 بوصة للتحكم في نظام الترفيه والملاحة وربط الهواتف الذكية، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات، مع مقاعد نصف رياضية بكسوة جلد صناعي عالي الجودة، وفتحة سقف بانورامية.

بينما تقدم بيجو 2008 بشاشة ترفيهية قياس 7 بوصة تعمل باللمس مزودة بخاصية توصيل الهاتف الذكي عن طريق Apple Car Play وAndroid Auto، فتحه سقف بانوراما، شاحن لاسلكي، تكييف هواء أوتوماتيكي، مصابيح أمامية وخلفية Full LED، مثبت ومحدد سرعه.

أسعار وفئات Lynk & Co 06 وبيجو 2008

وجاءت السيارة لينك أند كو 06 بأسعار رسمية تبدأ من 1.250.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية أصبح سعرها الجديد 1.350.000 جنيه، أما الفئة الثالثة قدمت بسعر 1.450.000 جنيه.

تقدم بيجو 2008 بعد تطبيق عرض الكاش باك بسعر رسمي يبدأ من 1,349,990 جنيه للفئة الأولى، بينما الفئة الثانية بسعر 1,449,990 جنيه.

