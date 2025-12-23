بالفيديو.. "فرم السيارات" عقوبة سائقين صدما رجل مرور في الكويت

نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، مقطع فيديو للحظات كبس سيارتين بسبب قضايا متعلقة بقيادة مالكيهما باستهتار ورعونة.

وقال الداخلية الكويتية في بيان لها، أنها لن تتهاون مع كل ما من شأنه تهديد الأمن والسلامة العامة".

وأكدت الداخلية أن هذا الإجراء يأتي في إطار "التصدي للسلوكيات المرورية الخطرة، وضمن نهج حازم في تطبيق القانون"

وكانت قوات الأمن ضبطت شخصين في واقعة دهس عسكري من مباحث المرور أثناء قيامه بواجبه الميداني في منطقة مزارع الوفرة بمحافظة الأحمدي.

وأوضجت الوزارة أن اللقطات المصورة للحظة كبس المركبتين، مرتبطة بواقعة حادث دهس تم الإبلاغ عنها مساء يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 في منطقة الوفرة.

وكشف البيان أن قوات إنفاذ القانون انتقلت إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث وقع أثناء ضبط أحد الأشخاص كان يقود مركبة من نوع (نيسان زد) برعونة ومن دون لوحات معدنية.

ولفت إلى أنه "أثناء مباشرة إجراءات الضبط، حاول قائد المركبة الهرب من موقع الضبط، وحاول ركوب سيارة أخرى من نوع (لاند كروزر) دون لوحات معدنية، وأثناء محاولة الفرار، قام قائد مركبة اللاند كروزر بالاصطدام بأحد العسكريين، ما أسفر عن تعرضه لإصابات وجروح قطعية في اليدين والرجل اليسرى.

وشددت الداخلية الكويتية على أن ممارسات الاستهتار والرعونة المرورية، وما يصاحبها من محاولات الهروب أو الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم، تعد من المخالفات الجسيمة التي تهدد الأرواح وتعرض السلامة العامة للخطر.