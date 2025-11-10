هل تنطبق سياسة استرجاع السلع خلال 14 يومًا على السيارات؟

يتساءل زبائن سوق السيارات في مصر حول إمكانية الاستفادة من سياسة استرجاع السلع خلال 14 يومًا عند شرائهم سيارة جديدة، خاصة مع العروض والتخفيضات التي تتوالى قبل نهاية العام الجاري.

وتستثني قواعد حماية المستهلك السيارات من سياسة الاسترجاع، نظرًا لصعوبة إرجاع السيارة إلى حالتها الأصلية إذا رغب العميل في إعادتها.

حقوق المستهلك في الاسترجاع والاستبدال

يؤكد جهاز حماية المستهلك على أن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع لا تتغير أثناء العروض أو التخفيضات. فمن حق العميل استبدال أو استرجاع أي سلعة خلال 14 يومًا أو 30 يومًا إذا كانت السلعة تحتوي على عيب أو لا تطابق المواصفات المتفق عليها عند الشراء، مع ضرورة تقديم الفاتورة دون أي أعباء مالية إضافية.

استثناءات حماية المستهلك

هناك حالات محددة تستثنيها القوانين من سياسة الاسترجاع والاستبدال، بحسب حماية المستهلك ومن أبرزها:

-السلع التي يصعب إعادة حالتها الأصلية بعد البيع، وهو ما ينطبق على السيارات بشكل مباشر.

-السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

-السلع التي فقدت حالتها الأصلية بسبب استخدام المستهلك لها.

-السلع المصنعة حسب مواصفات خاصة حددها المستهلك، ما لم يكن بها عيب.

-الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية.

-الحلي والمجوهرات وما في حكمها.

-الملابس الداخلية وفساتين الزفاف.

وبالتالي، فإن السيارات تُعد من السلع التي يصعب استرجاعها إلى حالتها الأصلية بعد الشراء، ما يجعل سياسة الـ14 يوم غير قابلة للتطبيق عليها عمليًا.

