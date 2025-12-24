6 سيارات في مواجهة رينو أوسترال Facelift بعد طرحها في مصر رسميًا

تكساس - (د ب أ):

أعلنت شركة هينيسي بيرفورمانس عن إجراء تعديلات تقنية وتصميمية على السيارة كاديلاك Escalade-V لرفع معدلات أدائها ومنحها طابعا أكثر مهابة.

وأوضحت شركة التعديل الأمريكية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة، زادت قوته من 692 إلى 1019 حصانا، مع زيادة عزم الدوران الأقصى من 885 إلى 1196 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الخارقة تتسارع النسخة المعدلة من السيارة Escalade-V، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض (SUV)، من 0 إلى 100 كلم/س في زمن أقل من 4 ثوانٍ، وربما يصل إلى حدود 3 ثوانٍ.

ولإظهار الحالة الخاصة للسيارة تم تزيين الجسم بشارات H1000 وHennessey ولوحة أرقام تسلسلية تحت غطاء المحرك، كما تم منح السيارة مجموعة عادم فائقة لتناسب معدلات الأداء الجديدة.

