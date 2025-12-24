6 سيارات في مواجهة رينو أوسترال Facelift بعد طرحها في مصر رسميًا

الظهور الأول لرينو R5 الكهربائية بالكامل في مصر.. صور

انطلقت قبل ساعات قليلة في مصر، نسخة الـFacelift من السيارة رينو أوسترال الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية رسميًا ولأول مرة بالسوق المحلي.

وبحسب وكيل العلامة الفرنسية في مصر، تقدم السيارة بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 1.390.000 جنيه للفئة الأولى، و1.525.000 جنيه للفئة الثانية، و1.650.000 للثالثة، بينما الفئة الأعلى تجهيزًا بـ1.750.000 جنيه.

وبعد طرح السيارة الفرنسية بمصر لأول مرة بمصر، تدخل أوسترال الفيس ليفت في منافسة سعرية مع عدد من السيارات الأكثر طلبًا في مصر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

كيا سبورتاج

تبدأ أسعار كيا سبورتاج الجديدة، بحسب أحدث قائمة معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية من 1.699.900 جنيه للفئة LX القياسية، والفئة EX الثانية سعرها 1.799.900 جنيه، والفئة Highline سعرها الرسمي 1949.900 جنيه.

أما الفئة Premium الرابعة تباع خلال شهر نوفمبر الجاري نظير سعر رسمي 2.149.900 جنيه، والفئة GT-Line الخامسة الأعلى تجهيزًا سعرها 2.249.900 جنيه.

هيونداي توسان

تبدأ أسعارها هيونداي توسان في السوق المصر من مليون و 550 ألف جنيه للفئة الأساسية "shadow" وتصل إلى 2 مليون و 150 ألف جنيه لاعلى فئة ذات الدفع الرباعي N-Line

نيسان قشقاي

تبدأ أسعار نيسان قشقاي في مصر من 1464.000 جنيه، والفئة الثانية سعرها 1.640.000 جنيه، والفئة الثالثة 1.660.000 جنيه، أما الفئة الرابعة من قشقاي 1.749.000 جنيه، والفئة الخامسة بـ1.769.000 جنيه.

أوبل جراند لاند

تقدم أوبل جراند لاند بأسعار رسمية تبدأ من مليون و850 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و950 ألف جنيه، والفئة الثالثة 2 مليون و100 ألف جنيه.

ميتسوبيشي إكليبس كروس

تقدم ميتسوبيشي إكليبس كروس بسعر يبدأ من 1.333.000 جنيه، وتصل أسعارها للفئة الخامسة الأعلى تجهيزا مليون 640 ألف جنيه.

كي جي إم توريس

تبدأ أسعار توريس الجديدة 1.449.000 جنيه، والفئة الثانية جاءت بسعر 1.585.000 جنيه، والفئة الثالثة 1.715.000 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 1.839.000 جنيه 1.940.000 جنيه.

