ديبال S05 تحصل على 5 نجوم في اختبارات الحوادث الأوروبية لعام 2025

حصلت السيارة ديبال S05 الكهربائية الجديدة والتي تعمل بنظام REEV، والتي تقدمها شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي للعلامة بمصر على تصنيف خمس نجوم في اختبارات الأمان التي يجريها البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (Euro NCAP)، وفقًا لمعايير عام 2025 فضلًا عن أنها قد حصلت على نفس الجائزة في نسخة العام الماضي.

وقالت الشركة الصينية إن سيارتها خضعت لاختبارات وفقًا لبروتوكولات أكثر صرامة مقارنة بالسنوات السابقة، مع تركيز أكبر على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة وإجراءات السلامة بعد التصادم، ما يضع السيارة ضمن الفئة الأعلى من حيث مستويات الأمان بقطاع السيارات الكهربائية.

تعمل ديبال S05 بتقنية REEV وهي نوع من السيارات الكهربائية يعتمد أساسًا على محرك كهربائي لتشغيل العجلات، لكنه يحتوي أيضًا على مولد (عادة محرك بنزين صغير) يعمل فقط على توليد الكهرباء عندما تنخفض طاقة البطارية، وليس على دفع السيارة مباشرة.

ووفقًا لنتائج الاختبارات، اجتازت السيارة اختبارات أنظمة السلامة النشطة، بما في ذلك الفرملى التلقائية في حالات الطوارئ، والحفاظ على المسار، وأنظمة الحد من مخاطر فتح الأبواب أمام راكبي الدراجات.

وأوضحت الشركة أن السيارة مزودة بمنظومة استشعار تشمل كاميرات عالية الدقة ورادارات mmWave، وإنها استوفت متطلبات Euro NCAP الجديدة لعام 2025، ومنها نظام اكتشاف وجود الأطفال داخل السيارة، وأنظمة متقدمة للتعامل مع ما بعد الحوادث بهدف دعم تدخل فرق الطوارئ.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات وأسعار ديبال S05 الجديدة بمصر:

أداء محرك ديبال S05

تقدم ديبال S05 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بخيارين لمنظومة القوة، الخيار الأول هو النسخة الكهربائية بالكامل (Battery Electric Vehicle - BEV) المزودة بمحرك بقدرة 175 كيلوواط، مع 320 نيوتن متر قوة عزم توفر استجابة فورية ومدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا وفق معاييرNEDC، علماً بأن جميع سيارات ديبال تتبع بروتوكول الشحن الخاص بالاتحاد الأوروبي.

أما الخيار الثاني فهو نسخة المدى الممتد بتقنية (Range-Extended Electric Vehicle – REEV)، التي تمنح السائق تجربة قيادة كهربائية كاملة، ذات مدى ممتد وهو ما يمنح السائق هدوء القيادة الكهربائية وكفاءتها العالية، وفي نفس الوقت تستطيع الانطلاق لمسافات طويلة دون القلق بشأن الشحن المتكرر.

تعتمد نسخة المدى الممتد على محرك كهربائي بقدرة 160 كيلوواط، وتوفر مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1059 كيلومترًا (NEDC) بفضل مولد الطاقة الإضافي، مع الاعتماد على تقنية FORCE لإدارة الطاقة بذكاء، ونظام تسخين البطارية عالي الكفاءة لضمان الأداء الأمثل في مختلف الظروف المناخية.

منظومة الأمان في ديبال SO5 الجديدة

تقدم ديبال SO5 الجديدة بمنظومة كبيرة من الأمان في مقدمتها فرامل مضادة للانغلاق مع نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا لضمان ثبات وأداء مثالي عند التوقف المفاجئ. كما يدعمها نظام الاتزان الإلكتروني، وبرنامجا التوازن عند المرتفعات والمنحدرات لتوفير قيادة آمنة في مختلف الظروف، إضافة إلى مكابح يد إلكترونية مع خاصية التعليق التلقائي لسهولة الاستخدام، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة تحذير للمسافة الأمامية والخلفية، ورؤية بزاوية 540° لمحيط السيارة لزيادة وعي السائق بما حوله، مع مرايا داخلية ذاتية التعتيم تقلل من وهج الإضاءة ليلاً.

ولتعزيز القيادة الذكية، توفر السيارة خاصية المساعدة في الزحام، ونظام تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي مع خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ، بالإضافة إلى نظام التحذير عند الخروج من الحارة وخاصية الحفاظ على القيادة داخلها. كما تشمل مراقبة النقاط العمياء، وتنبيه من الاصطدام الخلفي، مع خاصية التنبيه والتوقف التلقائي عند الرجوع للخلف، فضلاً عن التحكم الذكي في الإضاءة العالية الذي يمنح السائق رؤية أوضح دون إزعاج المركبات الأخرى.

أسعار وفئات ديبال SO5 الجديدة

تبدأ أسعار ديبال SO5 الجديدة من مليون و490.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV، ومليون 640.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

