خبير: مبيعات السيارات في مصر ستصل إلى مليون سيارة في هذا العام

قال المهندس رأفت مسروجة، الخبير والرئيس الشرفي السابق لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن السوق المصري سيكون واحدًا من أكثر الأسواق النشطة بمنطقة الشرق الأوسط من حيث حجم المبيعات خلال سنوات قليلة.

وأضاف مسروجة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التوسع في اتفاقيات تجميع السيارات محليًا، إلى جانب دخول عدد من كبرى العلامات التجارية العالمية للتصنيع في مصر، وعلى رأسها فولكس فاجن الألمانية، يعكس مؤشرات قوية تبرز أهمية السوق المحلي وتحوله إلى مركز محوري لصناعة السيارات بالمنطقة.

وأكد أن عام 2026 سيشهد طفرة حقيقية في سوق السيارات المصري، متوقعًا أن يصل إجمالي مبيعات السيارات بنهاية العام ستصل إلى 350 ألف سيارة، مدفوعًا بحالة الانتعاش الحالية، وزيادة الطروحات الجديدة، ودخول أعداد كبيرة من الطرازات التي تطرح لأول مرة في السوق المصري

وتوقع رئيس أميك السابق أن تصل المبيعات في سوق السيارات المصري إلى مليون سيارة بحلول عام 2030، مرجعًا ذلك إلى تحسن مستويات دخل الأفراد، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة معدلات الادخار، فضلًا عن تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستقرار العملة المحلية.

ولفت إلى مساهمة العلامات التجارية التي دخلت مصر لأول مرة خلال 2025 والتي بلغت نحو 15 علامة بواقع أكثر من 60 سيارة في إحداث طفرة بيعية، كما يعكس ثقة الشركات العالمية بالاقتصاد المصري وأنه من أكثر الأسواق الواعدة فضلًا عن العلامات المنتظر تقديمها في 2026.

