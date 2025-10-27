بعد طرحها في مصر| هل نجحت فولكس فاجن تايرون باختبار الحوادث الأوروبي؟

حصلت سيارة فولكس فاجن تايرون على أعلى تقييم، خمس نجوم، في اختبار تقييم الأمان الأوروبي، ما يعكس تجهيزات الأمان التي اعتمدت عليها سيارة العلامة الألمانية.

قالت أوضحت فولكس فاجن عبر موقعها الرسمي العالمي إن تايرون حققت هذا التصنيف بعد تقييمها في أربعة مجالات رئيسية، هي حماية الركاب البالغين، حماية الأطفال، حماية مستخدمي الطريق من المشاة وراكبي الدراجات، إلى جانب أنظمة مساعدة السائق لتفادي الحوادث.

تأتي السيارة قياسيا مزودة بأنظمة متعددة مثل الفرملة التلقائي للطوارئ مع رصد المشاة والدراجين، ونظام الحفاظ على المسار، والسرعة التنبؤية، بالإضافة إلى مثبت السرعة التفاعلي، ونظام تنبيه السائق عند فقدان التركيز، ونظام الفرامل التلقائية بعد التصادم.

وقبل أيام، أصبحت فولكس فاجن تايرون، واحدة من الخيارات المتاحة لعملاء السوق المصري عبر وكيل العلامة المحلي الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف (EATC).

وتتوفر تايرون 2026 الجديدة كليًّا في مصر بمحرك وحيد فئة TSI سعة 1.4 لترات يولِّد 150 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن-متر. يتصل هذا المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب تنقل عزم الدوران للعجلات الأمامية، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كلم/ساعة من السكون في غضون 8.8 ثوان فقط، قبل الوصول لسرعة قصوى مقدارها 210 كلم/ساعة.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي لعلامة فولكس فاجن، تتوفر تايرون الجديدة في مصر بفئة وحيدة R-Line بسعر 2 مليون 690 ألف جنيه جنيه.

