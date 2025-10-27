طرح فئة رخيصة من بايك U5 بلس الجديدة في مصر.. التفاصيل

لمحبي الألماني.. تعرف على أرخص سيارة ألمانية في مصر

أعلنت مجموعة الكان أوتو وكلاء علامة بايك في مصر، عن أحدث قائمة سعرية للعلامة محليًا، والتي كشفت عن انضمام فئة جديدة من السيدان U5 بلس بسعر رسمي 725 ألف جنيه.

وأصبحت الفئة المنضمة حديثًا من U5 بلس أرخص خيار تقدمه العلامة الصينية ووكيلها المحلي في السوق المصري، وتتوفر الفئة الثانية بـ750.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا بـ855.000 جنيه.

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT .

تأتي بايك U5 Plus السيدان بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم.

تقدم U5 Plus بعدد من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر.

كما تأتي السيارة بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

مقصورة سيارة بايك الجديدة يتوفر بها شاشة 12.3 بوصة و6 مكبرات صوت وبلوتووث، وتكييف أوتوماتيك وتكييف خلفي وشاشة 7 بوصة وعجلة قيادة جلد متعددة الوظائف ويتوفر للسيارة ألوان أبيض وأحمر وأسود وفضي.

