نيسان تعلن وقف إنتاج أرخص سياراتها بأمريكا بسبب ضعف المبيعات.. التفاصي

طوكيو - (د ب أ):

كانت المؤشرات واضحة على قرب نهاية رحلة السيارة نيسان فيرسا رخيصة الثمن في السوق الأمريكية، عندما أوقفت شركة نيسان موتورز اليابانية في وقت سابق من هذا العام إنتاج السيارة فيرسا ذات ناقل الحركة اليدوي التي تعتبر أرخص سيارة جديدة تباع في الولايات المتحدة، نتيجة لانخفاض حجم مبيعاتها والتعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على السيارات المستوردة من الخارجة.

وبينما استمر إنتاج سيارة فيرسا المزودة بناقل حركة آلي في مصنع نيسان بمدينة أجواسكالينتس المكسكية خلال العام الحالي، توقف إنتاجها أيضا رسميا هذا الشهر.

وأكدت نيسان في وقت لاحق أن السيارة فيرسا لن تعود في عام 2026، وفقا لتقرير أولي نشرته مجلة "ذا درايف". وعندما تواصلت مجلة "كار أند درايفر" مع نيسان للتحقق من التقرير، أصدر متحدث باسم الشركة البيان التالي: "تماشيا مع استراتيجية منتجات نيسان، سيتوقف إنتاج نيسان فيرسا في ديسمبر 2025 للسوق الأمريكية.

وتلتزم نيسان بتقديم سيارات أنيقة وبأسعار معقولة في فئة سيارات الصالون، مثل سنترا وألتيما، بالإضافة إلى تقديم قيمة مميزة في فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة مع كيكس."

ويعني توقف إنتاج نيسان فيرسا أن الشركة اليابانية لم تعد تقدم طرازا بسعر يبدأ بأقل من 19 ألف دولار (903 آلاف جنيه مصري) تقريبًا في السوق الأمريكية. ففي طراز عام 2025، كان سعر فيرسا ذات الناقل اليدوي يبدأ من 18.585 دولارا، بينما بلغ سعر الفئة الأعلى منها 22.585 دولارا.

في الوقت نفسه، من المرجح أن تصبح كيكس بلاي (وهي نسخة أكبر من الجيل السابق من كيكس) بسعر 23 ألف دولار هي الخيار الجديد لدخول تشكيلة نيسان، ما لم يتم إيقاف إنتاجها أيضا في عام 2026.

وأشار موقع كار أند درايفر إلى أنه سيتعين على معظم عملاء نيسان الباحثين عن سيارة جديدة بأسعار معقولة الاختيار بين سيارة سنترا الصالون المدمجة المعاد تصميمها التي يبدأ سعرها من 23.845 دولارا أو سيارة كيكس متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) التي تبدأ من 23.925 دولارا.