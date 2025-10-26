مازدا 3 موديل 2026 تصل مصر بأسعار تبدأ من 1.4 مليون جنيه.. صور

معطر برائحة البنزين من كيا لتخليص سائقين من أعراض الانسحاب.. ما القصة؟

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الرسمي لعلامة مازدا التجارية في مصر، عن إطلاق الجيل الأحدث من السيارة مازدا 3 موديل 2026 في السوق المحلي.

تتوفر مازدا 3 موديل 2026 بنمطين، الأول نسخة سيدان بسعر 1.490.000 جنيه مصري، كما تقدم نسخة هاتشباك بسعر 1.500.000 جنيه مصري.

تعتمد السيارة بنسختيها سيدان وهاتشباك على نفس منظومة القوة والتجهيزات، إذ تقدم بمحرك سعة 1.5 لتر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، مع نظام دفع أمامي.

في الداخل، توفر مازدا 3 موديل 2026 شاشة وسطية لنظام الترفيه، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف. كما زودت السيارة بأنظمة أمان متقدمة مثل ABS، وEBD، وESP.

وتضيف الفئة الأعلى تجهيزات –الهاتشباك- تشمل كاميرا خلفية، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وحساسات ركن أمامية وخلفية، مقاعد بتصميم رياضي.

