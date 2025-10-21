أكثر من 430 ألف جنيه تخفيض بأسعار فولفو EX30 الكهربائية في مصر

أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سيارة كهربائية من طراز "توج" (TOGG)، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها أردوغان إلى الكويت.

وتعد "توج" أول سيارة تركية الصنع بالكامل بنسبة 100%، وهي من إنتاج شركة "TOGG" الوطنية التي تمثل مشروعًا استراتيجيًا لتركيا في قطاع السيارات الكهربائية.

ويحرص الرئيس التركي على تقديم هذه السيارة كهدايا رمزية لقادة الدول الذين تربطهم علاقات مميزة بتركيا، في إشارة إلى التقدير والتعاون المتبادل.

وسبق أن أهدى أردوغان نسخًا من "توج" إلى عدد من الزعماء، من بينهم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي قام بقيادتها بنفسه خلال زيارة إلى تركيا عام 2023.

كما قدم أردوغان السيارة ذاتها إلى رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس قيرجيزستان صادر جاباروف، ضمن زيارات رسمية متبادلة.

المواصفات التفصيلية للسيارة الكهربائية "TOGG":

السيارة التركية الأولى تأتي بنظام دفع كهربائي بالكامل مع خاصية دفع العجلات الأربعة، وتقدم بخيارين من سعة البطاريات، الأولى تتيح للسيارة قطع مسافة 300 كم قبل إعادة الشحن، والخيار الأعلى يتيح قطع 480 كيلو متر تقريبًا قبل الحاجة لإعادة الشحن.

يمكن شحن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بخاصية الشحن السريع وصولاً لـ80% خلال 30 دقيقة فق، تقدم السيارة التركية مع ضمان 8 سنوات على البطارية الكهربائية.

السيارة التركية تقدم بأسلوبين للدفع الأول خلفي يدفعها محرك كهربائي واحد مثبت على المحور الخلفي، يولد قوة تصل لـ200 حصان تقريًا.

بينما تزود الطرازات الأعلى مزودة بمحركين كهربائية الأول أمامي والثاني خلفي يدفعان عجلات السيارة الأربعة، يولدان قوة إجمالية مضاعفة مقارنة بالنسخ لأساسية تصل لـ400 حصان.

يمكن للنسخ الأساسية من السيارة أن تنطلق من الثبات بسرعة 100 كم/س خلال 7.6 ثانية، بينما تتجاوز النسخة عالية الأداء رباعية الدفع هذا الرقم لتصل إلى النقطة 100 كم/س خلال 4.8 ثانية.

تقدم مقصورة السيارة التركية بالعديد من المواصفات التكنولوجية العالية، منها شاشة ترفيه تعمل باللمس، بالإضافة إلى شاشة إضافية تعمل باللمس أيضاً للتحكم في بعض الوظائف الإضافية مثل التحكم في طقس المقصورة.

اختارت الشركة التركية تزويد سيارتها بأحدث أنظمة القيادة المساعدة منها، Slow Traffic Pilot، والتي تدخل السيارة التركية لعالم القيادة الذاتية من المستوى الثاني، وتقول الشركة أنها ستجعل TOGG مستقبليًا من التحول إلى مستوي القيادة الذاتي الثالث لسهولة إجراء تحديثات مباشرة لإدخال تحسينات مستمرة على برنامجها.

سيارة TOGG مزودة أيضًا بقدرات ذكية فهي تمكن ركابها من الدردشة مع الأجهزة الذكية في المنازل، كما أنها ستتوفر خدمات جديدة مع تقدم تقنية 5G اللاسلكية.

وفي أول كشف رسمي عن TOGG أعلنت الشركة التركية أن أسعارها الرسمية في السوق المحلي ستبدأ من 49 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل (مليونين و329 ألف جنيه مصري)، بحسب سعر الصرف.

