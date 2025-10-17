بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف على سعر هيونداي توسان 2020 في مصر

فولكس فاجن تايرون تظهر في مصر لأول مرة في هذا الموعد؟

تبحث فئة كبيرة من المقبلين على الشراء عن السيارات المستعملة التي تباع بأسعار مناسبة خاصة مع التراجع الكبير بأسعار السيارات الزيرو الأمر الذي نتج عنه تأثر سوق المستعمل، ما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق المستعمل للحصول على سيارة حديثة بأسعار متوسطة.

يمكن شراء هيونداي توسان موديل 2020 بمتوسط سعري مليون و100 ألف جنيه، وتفصل الحالة الفنية والتجهيزات والكماليات فى سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هيونداي توسان بالسوق المصري:

تتوفر هيونداي توسان 2020 بخيارين من المحركات الأول رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصان عند 3600 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.6 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 186 كيلومترا في الساعة، وتستهلك في المتوسط 8.8 من الوقود لكل 100 كيلومتر.

أما الخيار الثاني فهو محرك مزود بشاحن تيربو يبلغ قوته 175 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، وتأتي بخاصية الدفع الأمامي للعجلات في جميع الفئات ما عدا أعلى فئة LIMITED التي تأتي مزودة بخاصية الدفع الخلفي للعجلات.

وتتسارع النسخة التوربينية من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.1 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 200 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 7.5 من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وتمتلك السيارة الكورية الجنوبية عدد كبير من وسائل الأمان والسلامة أبرزها نظام الفرامل المضادة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفراملEBD، برنامج التوازن الإلكترونيESP، بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، والنظام الذكي لركن السيارة، كما زودت السيارة بكاميرا خلفيه، حساسات ركن خلفية، خاصية مراقبة ضغط الإطاراتTPMS.

وعن الجانب الترفيهي داخل المقصورة، زودت توسان بشاشة مبتكرة تعمل باللمس يمكن التحكم بها وربطها مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد Android Auto والآيفون Apple CarPlay ، وزودت بخاصية التوصيل اللاسلكي "بلوتوث"، مدخل USB-AUX، كما زودت السيارة بخاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر.

