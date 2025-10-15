هل نجحت بي إم دبليو X3 التي ستصنع في مصر باختبارات الحوادث الأوروبية؟

للمقبلين على الشراء.. أسعار ومواصفات أرخص سيارة تقدمها "ديبال" في مصر

نشرت القناة الرسمية للبرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة (Euro NCAP) على موقع "يوتيوب"، نتائج اختبار سيارة بي إم دبليو X3 الـMPV الرياضية الصغيرة متعددة الأغراض موديل 2025.

وواجهت سيارة بي إم دبليو الجديدة محاكاة لحادث اصطدام أمامي جهة السائق بسرعة 64 كم/س، وكذا الاصطدام الأمامي الكلي بسرعة 50 كم/س، والاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.

تعرضت قوائم السيارة الجانبية كذلك إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/س، وكذلك تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.

وبانتهاء الاختبار الذي بحث فاعلية وسائل حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، منح (Euro NCAP) السيارة العلامة الكاملة بـ5 نجوم.

ونجحت أنظمة الأمان بالسيارة في حماية السائق بنسبة 88% والركاب بالمقاعد الخلفية بنسبة 84% والمارة بنسبة 77%، وحصلت وسائل الأمان المساعدة على نسبة 80%.

كانت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لمجموعة BMW في مصر، أعلنت في سبتمبر الماضي عن بدء إنتاج وتجميع طراز X3 داخل مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال الوكيل الرسمي للعلامة الألمانية، إن BMW X3 xDrive30i ستقدم في مصر بمحرك رباعي الأسطوانات بسعتي 1600 و2000 سي سي، بقوة تصل إلى 285 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات ينقل القوة إلى منظومة الدفع الكلي.

يذكر أن آخر طراز طرحته الشركة من بي إم دبليو X3 في مصر كان موديل 2024 وهو الجيل الثالث المستورد، وقدمت السيارة حينها بمحرك 2000 سي سي بقوة 184 حصان، وناقل حركة Dual Clutch من 8 سرعات. وسعر 4.600.000 جنيه.

