للمقبلين على الشراء.. أسعار ومواصفات أرخص سيارة تقدمها "ديبال" في مصر

تقدم مجموعة جي پي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "ديبال" Deepal التجارية في مصر، السيارة ديبال S05 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV كأرخص طرازات علامة ديبال في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري.

تتوفر ديبال SO5 الجديدة بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و490.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV ومليون 640.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أرخص سيارة تقدمها ديبال في مصر:

ديبال SO5 تأتي بخيارين لمنظومة القوة، الخيار الأول هو النسخة الكهربائية بالكامل (Battery Electric Vehicle - BEV) المزودة بمحرك بقدرة 175 كيلوواط، مع 320 نيوتن متر قوة عزم توفر استجابة فورية ومدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا وفق معاييرNEDC، علماً بأن جميع سيارات ديبال تتبع بروتوكول الشحن الخاص بالاتحاد الأوروبي.

أما الخيار الثاني فهو نسخة المدى الممتد بتقنية (Range-Extended Electric Vehicle – REEV)، التي تمنح السائق تجربة قيادة كهربائية كاملة، ذات مدى ممتد وهو ما يمنح السائق هدوء القيادة الكهربائية وكفاءتها العالية، وفي نفس الوقت تستطيع الانطلاق لمسافات طويلة دون القلق بشأن الشحن المتكرر.

تعتمد نسخة المدى الممتد على محرك كهربائي بقدرة 160 كيلوواط، وتوفر مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1059 كيلومترًا (NEDC) بفضل مولد الطاقة الإضافي، مع الاعتماد على تقنية FORCE لإدارة الطاقة بذكاء، ونظام تسخين البطارية عالي الكفاءة لضمان الأداء الأمثل في مختلف الظروف المناخية.

وتعتمد السيارة على حزمة من التقنيات الذكية التي تعزز تجربة القيادة، منها شاشة رئيسية دوارة بقياس 15.4 بوصة، ونظام عرض معلومات على الزجاج الأمامي AR-HUD، إلى جانب مساعد صوتي ذكي يمكنه التحكم في معظم وظائف السيارة، ونظام مساعدة السائق المتقدم IACC الذي يوفر قيادة مريحة وآمنة على الطرق السريعة.

ومن حيث السلامة، تم تصنيع هيكل ديبال SO5 من مزيج من الفولاذ عالي الصلابة والألومنيوم بنسبة 78%، مدعوم بمنظومة متكاملة من أنظمة الأمان المتطورة لضمان أقصى درجات الحماية والراحة للسائق والركاب، حيث تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد جانبية وستائر هوائية جانبية لتعزيز السلامة في حال وقوع التصادم.

كما يتوفر بالسيارة فرامل مضادة للانغلاق مع نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا لضمان ثبات وأداء مثالي عند التوقف المفاجئ. كما يدعمها نظام الاتزان الإلكتروني، وبرنامجا التوازن عند المرتفعات والمنحدرات لتوفير قيادة آمنة في مختلف الظروف، إضافة إلى مكابح يد إلكترونية مع خاصية التعليق التلقائي لسهولة الاستخدام.

تمتلك السيارة كذلك نظام مراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة تحذير للمسافة الأمامية والخلفية، ورؤية بزاوية 540° لمحيط السيارة لزيادة وعي السائق بما حوله، مع مرايا داخلية ذاتية التعتيم تقلل من وهج الإضاءة ليلاً.

ولتعزيز القيادة الذكية، توفر السيارة خاصية المساعدة في الزحام، ونظام تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي مع خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ، بالإضافة إلى نظام التحذير عند الخروج من الحارة وخاصية الحفاظ على القيادة داخلها. كما تشمل مراقبة النقاط العمياء، وتنبيه من الاصطدام الخلفي، مع خاصية التنبيه والتوقف التلقائي عند الرجوع للخلف، فضلاً عن التحكم الذكي في الإضاءة العالية الذي يمنح السائق رؤية أوضح دون إزعاج المركبات الأخرى.