سيارة كهربائية فاخرة في مصر موفرة بتكاليف التشغيل مقارنة بالبنزين

وتقدم شركة FBB موتورز، وكيل هونشي الحصري السيارة الفاخرة هونشي EHS7 إلى السوق المصري رسميًا، والتي تأتي بفئة واحدة من التجهيزات مقابل 2.399.000 جنيه مصري، لتكون بديل كهربائي فاخر.

نستعرض فيما يلي المواصفات التفصيلية لسيارة هونشي الجديدة:

تصنف EHS7 كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) كبيرة الحجم، وتأتي بأبعاد بطول 4,925 ملم، العرض 1,950 ملم، والارتفاع 1,680 ملم، مع إمكانية خفضه إلى 1,665 ملم، قاعدة العجلات تمتد إلى 3,000 مل

الواجهة الأمامية تضم مصابيح LED تتميز بشعار الشركة على غطاء المحرك. الشبك الأمامي مغلق بالكامل، مقابض الأبواب داخل الهيكل، والمرايا بلا إطار، عجلات رياضية بتصميم حديث. في الخلف، تتصل المصابيح ببعضها البعض مع جناح خلفي رياضي.

داخل السيارة، تستخدم درجات من الجلد الفاخر، مع تصميم حديث. تظهر المقصورة بشاشتين، شاشة وسطية بقياس 15.5 بوصة وشاشة عدادات 6 بوصات. مع خاصية عرض معلومات القيادة مباشرة على الزجاج الأمامي.

تصمم المقاعد لتكون قطعة واحدة، الكونسول الوسطي يأتي في وضغ مرتفع مع شحن لاسلكي مزدوج.

تطرح السيارة بنظام دفع خلفي عبر محرك كهربائي واحد يولد 344 حصانًا، ويُبلغ أقصى سرعتها نحو 200 كم/ساعة. .

تعتمد هونشي EHS7 على بطاريات ليثيوم ثلاثية مع منصة شحن سريع بجهد 800 فولت.

