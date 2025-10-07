أسعار ومواصفات نيسان X-Trail بعد التخفيضات الأخيرة

سيارة صينية "زيرو" في مصر بقوة 400 حصان.. تعرف على سعرها

تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري لعلامة نيسان بالسوق المصري، السيارة "X-Trail" الكروس أوفر المدمجة بتخفيض ما يتراوح بين 150 و200 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تبدأ أسعار نيسان إكس تريل موديل 2025 من 1.999.990 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 2.079.990 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد 2.299.990 جنيه.

تعتمد تكنولوجيا الدفع الجديدة من نيسان على مفهوم السيارات الهجينة التي لا تحتاج لتوصيل الكهرباء، ولكنها ليست هجينة بمفهومها التقليدي، حيث يعمل محرك البنزين ثلاثي الأسطوانات كمولد، يشحن بطارية صغيرة جدًا سعة 1.8 كيلو واط في الساعة تستخدم لتشغيل المحركات الكهربائية.

عززت نيسان التكنولوجيا بشكل كبير بمحرك متغير الضغط ونظام الدفع الرباعي "e-4force"؛ نظرًا لأن نظام الدفع بجميع العجلات AWD كهربائي بالكامل أيضًا. وتؤكد نيسان أن هذا النظام يمكن أن يتفاعل أسرع بـ1.0000 مرة من الإعداد الميكانيكي.

تقدم النسخة الأقوى من السيارة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقوة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.

تعمل منظومة الدفع بجانب بطارية كهربائية صغيرة السعة تبلغ 1.73 كيلوواط ساعة تشحن بواسطة محرك البنزين، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تأتي مقصورة السيارة شاشة لمسية مقاس 9 بوصات تدعم نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، نظام صوتي من bose بـ10 مكبرات صوت، نظام ملاحة متطور مع خرائط ثلاثية الأبعاد.

وتقدم نيسان السيارة بضمان شامل 5 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمده خمس سنوات أو 100 ألف كم أيهما أقرب.

