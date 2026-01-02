"تاتا موتورز" الهندية تبيع أكثر من 42 ألف سيارة في ديسمبر 2025

نيودلهي - (د ب أ):

أعلنت شركة "تاتا موتورز" الهندية العملاقة لصناعة السيارات، أمس الخميس، تسجيل مبيعات بلغت 42 ألفا و508 وحدات في ديسمبر الماضي.

ويأتي العدد مقارنة مع 33 ألفا و875 وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأظهرت نتائج شهر ديسمبر الماضي، تسجيل مبيعات بلغت 42 ألفا و508 وحدات، بزيادة نسبتها 25% على أساس سنوي، شملت مبيعات محلية بواقع 40 ألفا و57 وحدة، بزيادة 24% على أساس سنوي.

أما بالنسبة للصادرات، فقد تم تصدير 2451 وحدة، بزيادة 63% على أساس سنوي.